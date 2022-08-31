О нас

JAVtheFOX

JAVtheFOX

Альбом  ·  2022

Black Wolf (Deluxe Version)

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
JAVtheFOX

Артист

JAVtheFOX

Релиз Black Wolf (Deluxe Version)

#

Название

Альбом

1

Трек Black Wolf

Black Wolf

JAVtheFOX

Black Wolf (Deluxe Version)

2:38

2

Трек Freaky Feeling

Freaky Feeling

JAVtheFOX

Black Wolf (Deluxe Version)

3:04

3

Трек Don’t Think It, Do It

Don’t Think It, Do It

JAVtheFOX

Black Wolf (Deluxe Version)

3:03

4

Трек See You Again (Rosalinda)

See You Again (Rosalinda)

JAVtheFOX

Black Wolf (Deluxe Version)

2:39

5

Трек Little Bit of Elegance

Little Bit of Elegance

JAVtheFOX

Black Wolf (Deluxe Version)

2:38

6

Трек Nobody Likes a Real Man

Nobody Likes a Real Man

JAVtheFOX

Black Wolf (Deluxe Version)

1:58

7

Трек Angels

Angels

JAVtheFOX

Black Wolf (Deluxe Version)

3:14

8

Трек Kingdom (I Am the King)

Kingdom (I Am the King)

JAVtheFOX

Black Wolf (Deluxe Version)

2:37

9

Трек Suffering

Suffering

JAVtheFOX

Black Wolf (Deluxe Version)

3:04

10

Трек Don’t Depend of Them

Don’t Depend of Them

JAVtheFOX

Black Wolf (Deluxe Version)

3:48

11

Трек Yasser

Yasser

JAVtheFOX

Black Wolf (Deluxe Version)

3:46

Информация о правообладателе: JAVtheFOX
