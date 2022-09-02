Информация о правообладателе: ALSO GOLD
Сингл · 2022
Pentru copii mor de zece ori pe zi
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Inima te dau afara2025 · Сингл · Copilul De Aur
O filmare cu noi doi2025 · Сингл · Copilul De Aur
Doamne fa-mi mie factura2025 · Сингл · Copilul De Aur
Imi vand dusmanii la metru2025 · Сингл · Sorina Ceugea
Ia-Ma Viata Mai Usor2024 · Сингл · Copilul De Aur
Nu ma dau pe niciunul2024 · Сингл · Adrian Minune
Am dusmani2024 · Сингл · Adrian Minune
Sunt destept si calculat2024 · Сингл · Adrian Minune
Stilul meu de viata2024 · Сингл · Adrian Minune
Nu o sa iubesc altul2024 · Сингл · Adrian Minune
Am fost si sunt pana mor2024 · Сингл · Copilul De Aur
Iubire, vino langa mine2024 · Альбом · Adrian Minune
Inima de vanzare2024 · Сингл · Copilul De Aur
Da-mi Doamne ca mai pot2024 · Сингл · Copilul De Aur
10 si 102024 · Сингл · Copilul De Aur
Oamenii te pupa si te injura2024 · Сингл · Copilul De Aur
Am daramat zidurile2024 · Сингл · Copilul De Aur
Ce melodie de suflet2024 · Сингл · Copilul De Aur
Ne iubim la fel ca zeii2024 · Сингл · Copilul De Aur
Ne Iubim La Fel Ca Zeii2024 · Сингл · Copilul De Aur