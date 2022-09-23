Информация о правообладателе: Lukas Nego
Сингл · 2022
Paraliza
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Toma no Couro Bandida2025 · Сингл · jeo beatz
Vem pra Base2025 · Сингл · jeo beatz
Plano B2025 · Сингл · jeo beatz
Tipo Neymar2025 · Сингл · jeo beatz
Menor Sagaz2025 · Сингл · MC JORGINHO ORIGINAL
Mil Motivos2025 · Сингл · Mc 2G81
Vivências De Cria2025 · Сингл · MC JORGINHO ORIGINAL
Modo Liderança2025 · Сингл · jeo beatz
Calado Vence2025 · Сингл · LUKAS NEGO
Chefe Da Boca2025 · Сингл · jeo beatz
Postura Meu Rato2025 · Сингл · Vitinho Polêmico
Patricinha Ama Cabuloso2025 · Сингл · Vitinho Polêmico
Cintura Bruta2025 · Сингл · jeo beatz
Chegou Verão2025 · Сингл · jeo beatz
Ela Quis Se Envolver (Loung, Espaço Aberto)2025 · Сингл · jeo beatz
Vai Sentar de Graça2024 · Сингл · jeo beatz
Joia Rara2024 · Сингл · LUKAS NEGO
Toque de Melodia2024 · Сингл · Jovem Thug
Set Tropa da B2024 · Сингл · jeo beatz
Curtir no Mar2024 · Сингл · Rock7