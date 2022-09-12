Информация о правообладателе: Bispo Leonardo
Альбом · 2022
Persistindo na Fé
Другие альбомы артиста
Vaso Pequeno2025 · Альбом · Bispo Leonardo
Eu Sou2024 · Альбом · Bispo Leonardo
Tua Graça Me Alcança2024 · Сингл · Bispo Leonardo
O Segredo Protege a Benção2024 · Сингл · Bispo Leonardo
432Hz Alfa Louvores2024 · Альбом · Bispo Leonardo
Som dos Céus2024 · Альбом · Bispo Leonardo
Proteção Divina2024 · Альбом · Bispo Leonardo
Teu Santo Nome2024 · Сингл · Bispo Leonardo
Davi e Mefibosete2024 · Сингл · Bispo Leonardo
Oração de Hoje2024 · Альбом · Bispo Leonardo
Não Tenha Medo, Tenha Fé2024 · Альбом · Bispo Leonardo
Poderosa Oração2023 · Альбом · Bispo Leonardo
Me Atraiu2023 · Альбом · Bispo Leonardo
Ao Som da Viola2023 · Сингл · Bispo Leonardo
Oração e Benção2023 · Сингл · Bispo Leonardo
Gratidão2023 · Альбом · Bispo Leonardo
Oração2022 · Альбом · Bispo Leonardo
Deus da Providência e da Provisão2022 · Альбом · Bispo Leonardo
Amor Maior2022 · Альбом · Bispo Leonardo
Mãos Abençõadas2022 · Альбом · Bispo Leonardo