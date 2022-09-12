О нас

Информация о правообладателе: Bispo Leonardo
Волна по релизу

Релиз Vaso Pequeno
Vaso Pequeno2025 · Альбом · Bispo Leonardo
Релиз Eu Sou
Eu Sou2024 · Альбом · Bispo Leonardo
Релиз Tua Graça Me Alcança
Tua Graça Me Alcança2024 · Сингл · Bispo Leonardo
Релиз O Segredo Protege a Benção
O Segredo Protege a Benção2024 · Сингл · Bispo Leonardo
Релиз 432Hz Alfa Louvores
432Hz Alfa Louvores2024 · Альбом · Bispo Leonardo
Релиз Som dos Céus
Som dos Céus2024 · Альбом · Bispo Leonardo
Релиз Proteção Divina
Proteção Divina2024 · Альбом · Bispo Leonardo
Релиз Teu Santo Nome
Teu Santo Nome2024 · Сингл · Bispo Leonardo
Релиз Davi e Mefibosete
Davi e Mefibosete2024 · Сингл · Bispo Leonardo
Релиз Oração de Hoje
Oração de Hoje2024 · Альбом · Bispo Leonardo
Релиз Não Tenha Medo, Tenha Fé
Não Tenha Medo, Tenha Fé2024 · Альбом · Bispo Leonardo
Релиз Poderosa Oração
Poderosa Oração2023 · Альбом · Bispo Leonardo
Релиз Me Atraiu
Me Atraiu2023 · Альбом · Bispo Leonardo
Релиз Ao Som da Viola
Ao Som da Viola2023 · Сингл · Bispo Leonardo
Релиз Oração e Benção
Oração e Benção2023 · Сингл · Bispo Leonardo
Релиз Gratidão
Gratidão2023 · Альбом · Bispo Leonardo
Релиз Oração
Oração2022 · Альбом · Bispo Leonardo
Релиз Deus da Providência e da Provisão
Deus da Providência e da Provisão2022 · Альбом · Bispo Leonardo
Релиз Amor Maior
Amor Maior2022 · Альбом · Bispo Leonardo
Релиз Mãos Abençõadas
Mãos Abençõadas2022 · Альбом · Bispo Leonardo

