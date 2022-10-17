О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MC TUBAROES

MC TUBAROES

Сингл  ·  2022

Fiel Desde Menor

#Рэп
MC TUBAROES

Артист

MC TUBAROES

Релиз Fiel Desde Menor

#

Название

Альбом

1

Трек Fiel Desde Menor

Fiel Desde Menor

MC TUBAROES

Fiel Desde Menor

3:59

Информация о правообладателе: Tubarões da Fiel
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Tanque Feminino Ttf
Tanque Feminino Ttf2023 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Hino da Torcida
Hino da Torcida2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Tubarões e Que Comanda
Tubarões e Que Comanda2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Família Tubarões
Família Tubarões2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Se Tentar a Sorte, o Azar É Certo
Se Tentar a Sorte, o Azar É Certo2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Sai da Frente Alemão
Sai da Frente Alemão2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз A Cidade É Nossa
A Cidade É Nossa2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Sangue Tricolor
Sangue Tricolor2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Tubarões É Quem Manda
Tubarões É Quem Manda2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Honra e Poder
Honra e Poder2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Ilha Monitorada
Ilha Monitorada2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Fiel Desde Menor
Fiel Desde Menor2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Uh Saiu Voado
Uh Saiu Voado2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Desde Menor
Desde Menor2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Meio Sinistro e Macabro
Meio Sinistro e Macabro2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Tubaroes da Fiel
Tubaroes da Fiel2022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Tubarões da Fiel Faixa 19
Tubarões da Fiel Faixa 192022 · Сингл · MC TUBAROES
Релиз Tubarões da Fie É o Poder
Tubarões da Fie É o Poder2022 · Сингл · MC TUBAROES

Похожие артисты

MC TUBAROES
Артист

MC TUBAROES

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож