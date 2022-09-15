О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Said Wali Wazir

Said Wali Wazir

Сингл  ·  2022

Raza Che Okejo Pa Baam Dwarah

#Со всего мира
Said Wali Wazir

Артист

Said Wali Wazir

Релиз Raza Che Okejo Pa Baam Dwarah

#

Название

Альбом

1

Трек Raza Che Okejo Pa Baam Dwarah

Raza Che Okejo Pa Baam Dwarah

Said Wali Wazir

Raza Che Okejo Pa Baam Dwarah

9:48

Информация о правообладателе: Atta Ullah Official
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Za Laka Nemgarah Mazigar Ba Darna Lar Shama
Za Laka Nemgarah Mazigar Ba Darna Lar Shama2024 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Sare Chene Ta Zama
Sare Chene Ta Zama2024 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Che Da Pukhtun Da Gato Kar We Darbashama
Che Da Pukhtun Da Gato Kar We Darbashama2024 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Ta Ba Nakrama Janan
Ta Ba Nakrama Janan2024 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Sparlai Da Janana
Sparlai Da Janana2024 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Da Raqib Da Khwly Handa Shwam
Da Raqib Da Khwly Handa Shwam2024 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Th Mey Yar Ye
Th Mey Yar Ye2024 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Puh Koma Wraz Mey Day
Puh Koma Wraz Mey Day2024 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Khali Palang Ta Ghali Wadridama
Khali Palang Ta Ghali Wadridama2024 · Альбом · Said Wali Wazir
Релиз Nasha Paty Da
Nasha Paty Da2024 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Chery Rasha
Chery Rasha2023 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Pa Judai Ka Yatim Das Zaridala
Pa Judai Ka Yatim Das Zaridala2023 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Zara Mi Satri Di Stoman Di
Zara Mi Satri Di Stoman Di2023 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Ashna Sta Muhabat
Ashna Sta Muhabat2023 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Ajeeba Mazdegary Wo
Ajeeba Mazdegary Wo2023 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Da Lothy Lothy
Da Lothy Lothy2023 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Da Janan Ghama
Da Janan Ghama2023 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Zmunga Majbori Da
Zmunga Majbori Da2023 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Janan May Meena Neh Ko
Janan May Meena Neh Ko2023 · Сингл · Said Wali Wazir
Релиз Kla Kla Ma Ghwari Kla Kla Bal Ghwari
Kla Kla Ma Ghwari Kla Kla Bal Ghwari2023 · Сингл · Said Wali Wazir

Похожие артисты

Said Wali Wazir
Артист

Said Wali Wazir

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож