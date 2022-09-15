Информация о правообладателе: Zk Production
Сингл · 2022
Bewafa Tape
Другие альбомы артиста
Mezh De Lewaney Krale2023 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Marh Ye Ke Tapey2023 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Ziri Janan Ghamona2023 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Be Qarar Yama Tape2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Ta Che Rona loreh2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Da Shereene Ghote Ma Waya Peki k2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Che Da Cherso Cigrate We Wai Wai2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Bewafa Tape2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
De Mizh Kali k Yu Zarhkai wo2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Sand Werka Peki Ta2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Os De Sok Na Kawi2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Ta Ye Bazari Bewafa2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Pa Ta Sa Washwal Malgaria2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Zindabad2022 · Альбом · khush Naseeb Wazir
Ta Che Das Patina K2022 · Альбом · khush Naseeb Wazir
Landai Landai Pichaky2022 · Альбом · khiyali wazir
Sam Sha Kane lorhe2022 · Альбом · khush Naseeb Wazir
Ma Pe Wersa Ghani De2022 · Альбом · khush Naseeb Wazir
Ta Star Ye Da Facebook2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Pa Maidon Dazawa Khush Naseeb2022 · Альбом · khush Naseeb Wazir