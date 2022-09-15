О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

khush Naseeb Wazir

khush Naseeb Wazir

Сингл  ·  2022

Sand Werka Peki Ta

#Со всего мира
khush Naseeb Wazir

Артист

khush Naseeb Wazir

Релиз Sand Werka Peki Ta

#

Название

Альбом

1

Трек Sand Werka Peki Ta

Sand Werka Peki Ta

khush Naseeb Wazir

Sand Werka Peki Ta

8:38

Информация о правообладателе: Sabet Janan Official
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Mezh De Lewaney Krale
Mezh De Lewaney Krale2023 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Marh Ye Ke Tapey
Marh Ye Ke Tapey2023 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Ziri Janan Ghamona
Ziri Janan Ghamona2023 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Be Qarar Yama Tape
Be Qarar Yama Tape2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Ta Che Rona loreh
Ta Che Rona loreh2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Da Shereene Ghote Ma Waya Peki k
Da Shereene Ghote Ma Waya Peki k2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Che Da Cherso Cigrate We Wai Wai
Che Da Cherso Cigrate We Wai Wai2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Bewafa Tape
Bewafa Tape2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз De Mizh Kali k Yu Zarhkai wo
De Mizh Kali k Yu Zarhkai wo2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Sand Werka Peki Ta
Sand Werka Peki Ta2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Os De Sok Na Kawi
Os De Sok Na Kawi2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Ta Ye Bazari Bewafa
Ta Ye Bazari Bewafa2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Pa Ta Sa Washwal Malgaria
Pa Ta Sa Washwal Malgaria2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Zindabad
Zindabad2022 · Альбом · khush Naseeb Wazir
Релиз Ta Che Das Patina K
Ta Che Das Patina K2022 · Альбом · khush Naseeb Wazir
Релиз Landai Landai Pichaky
Landai Landai Pichaky2022 · Альбом · khiyali wazir
Релиз Sam Sha Kane lorhe
Sam Sha Kane lorhe2022 · Альбом · khush Naseeb Wazir
Релиз Ma Pe Wersa Ghani De
Ma Pe Wersa Ghani De2022 · Альбом · khush Naseeb Wazir
Релиз Ta Star Ye Da Facebook
Ta Star Ye Da Facebook2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Pa Maidon Dazawa Khush Naseeb
Pa Maidon Dazawa Khush Naseeb2022 · Альбом · khush Naseeb Wazir

Похожие артисты

khush Naseeb Wazir
Артист

khush Naseeb Wazir

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож