Информация о правообладателе: 300produtora
Сингл · 2022
Novinha Boca de Cola
Контент 18+
Другие альбомы артиста
Falador Passa Mal2025 · Сингл · MC Renatinho RA
Festa da Luiz Gama2025 · Сингл · MC Chiquinho CH
Ta Todo Mundo Louco2025 · Сингл · MANO DJ
1 Kg de Galo2023 · Сингл · MC Chiquinho CH
Sem Moderação2023 · Сингл · Mc Shakira
Anjos Me Guiam2023 · Сингл · Mc Rodriguinho do Marapé
Acende o Mike2022 · Сингл · MC Primo
Convocação2022 · Сингл · MC Amaral
É o Pente2022 · Сингл · MC Amaral
Essa Garota2022 · Сингл · MC Amaral
Comprei Uma2022 · Сингл · MC Amaral
Novinha Boca de Cola2022 · Сингл · MC Chiquinho CH
Planos2021 · Сингл · MC Chiquinho CH