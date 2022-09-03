О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Denilson Castro y Sus Parientes

Denilson Castro y Sus Parientes

Альбом  ·  2022

Grandes Éxitos de Siempre

#Латинская
Denilson Castro y Sus Parientes

Артист

Denilson Castro y Sus Parientes

Релиз Grandes Éxitos de Siempre

#

Название

Альбом

1

Трек Y Te Vi Con El

Y Te Vi Con El

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

3:10

2

Трек Amor Limosnero

Amor Limosnero

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

3:32

3

Трек Amor Soñado / Amor Platónico

Amor Soñado / Amor Platónico

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

4:32

4

Трек Amorcito Mio

Amorcito Mio

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

3:42

5

Трек Contigo Tengo Todo

Contigo Tengo Todo

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

4:17

6

Трек Strawberryfish, Gracias, Soy el Ratón

Strawberryfish, Gracias, Soy el Ratón

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

8:33

7

Трек Costal Lleno de Piedras

Costal Lleno de Piedras

Denilson Castro y Sus Parientes

,

Arrechos Musical

Grandes Éxitos de Siempre

3:20

8

Трек Tuve una Novia

Tuve una Novia

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

4:37

9

Трек El Chavo

El Chavo

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

2:45

10

Трек El Pelo Chino

El Pelo Chino

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

2:55

11

Трек Cumbia del Río, la Suavecita, el Bombón

Cumbia del Río, la Suavecita, el Bombón

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

11:00

12

Трек Tuve una Novia / Mi Credo

Tuve una Novia / Mi Credo

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

7:22

13

Трек Disculpe Usted / El Pueblito

Disculpe Usted / El Pueblito

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

9:06

14

Трек El Pueblito

El Pueblito

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

4:17

15

Трек El Ratón / El de la P

El Ratón / El de la P

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

4:06

16

Трек El Yanki

El Yanki

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

3:32

17

Трек Flor de Capomo

Flor de Capomo

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

5:55

18

Трек Hablando Claro / Gracias

Hablando Claro / Gracias

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

3:42

19

Трек Los Grandes del Narco

Los Grandes del Narco

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

3:11

20

Трек Mi Enemigo el Amor / Un Desengaño

Mi Enemigo el Amor / Un Desengaño

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

8:37

21

Трек Ayer la Vi por la Calle, el Palomito, Me Llamas

Ayer la Vi por la Calle, el Palomito, Me Llamas

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

11:26

22

Трек El Pistolero

El Pistolero

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

4:27

23

Трек Pero Llegaste Tu

Pero Llegaste Tu

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

2:59

24

Трек La Suavecita / El Bombon / La Negra Que las Afloja

La Suavecita / El Bombon / La Negra Que las Afloja

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

5:51

25

Трек Hablando Claro, el Búho, el Doctor

Hablando Claro, el Búho, el Doctor

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

8:13

26

Трек Son de la Rabia, el Sinaloense, Son de Mi Tierra

Son de la Rabia, el Sinaloense, Son de Mi Tierra

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

15:24

27

Трек Soy Guerrerense, el Pistolero, el Cóndor Pasa,

Soy Guerrerense, el Pistolero, el Cóndor Pasa,

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

5:16

28

Трек La Chona, Micaela, a la Antigüita, Jinetes en el Cielo

La Chona, Micaela, a la Antigüita, Jinetes en el Cielo

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

12:09

29

Трек Necesito Decirte, Rosas Blancas

Necesito Decirte, Rosas Blancas

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

8:03

30

Трек El Pistolero, Jinetes en el Cielo, Son de los Viejitos

El Pistolero, Jinetes en el Cielo, Son de los Viejitos

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

11:26

31

Трек Por las Calles de California

Por las Calles de California

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

3:33

32

Трек Quién Es Usted

Quién Es Usted

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

5:22

33

Трек Radicamos en South Center

Radicamos en South Center

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

3:57

34

Трек Simplemente Gracias

Simplemente Gracias

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

3:17

35

Трек Sin Palabras

Sin Palabras

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

2:07

36

Трек Son del Pistolero / Tan Bonita Que Se Mira

Son del Pistolero / Tan Bonita Que Se Mira

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

10:11

37

Трек Tan Bonita

Tan Bonita

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

3:00

38

Трек Te Juro Que Te Amo

Te Juro Que Te Amo

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

4:52

39

Трек Ya Supérame / Hasta la Miel Amarga

Ya Supérame / Hasta la Miel Amarga

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

4:08

40

Трек Yo Fui Quien Se Equivoco

Yo Fui Quien Se Equivoco

Denilson Castro y Sus Parientes

Grandes Éxitos de Siempre

3:18

Информация о правообладателе: Pixel Records México
