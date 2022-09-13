О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

DJ VST

DJ VST

,

Mc Roba Cena

,

Dj Keevin

и 

ещё 1

Сингл  ·  2022

Meu Piru Tá Afiado

Контент 18+

#Латинская
DJ VST

Артист

DJ VST

Релиз Meu Piru Tá Afiado

#

Название

Альбом

1

Трек Meu Piru Tá Afiado

Meu Piru Tá Afiado

Mc Roba Cena

,

DJ VST

,

Dj Keevin

,

DJ Madara Zk

Meu Piru Tá Afiado

2:50

Информация о правообладателе: Mandelão Classe A
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Agudo Tridimensional
Agudo Tridimensional2024 · Сингл · mc vk da vs
Релиз Montagem Paradoxo Neural
Montagem Paradoxo Neural2024 · Сингл · DJ VST
Релиз Mega Chupa Chupa
Mega Chupa Chupa2024 · Сингл · DJ Vtl
Релиз Automotivo Mini Game Quebrado
Automotivo Mini Game Quebrado2024 · Сингл · DJ VST
Релиз Beat Agudo Nois Na Onda da Maconha
Beat Agudo Nois Na Onda da Maconha2024 · Сингл · DJ VST
Релиз Automotivo Sombreiro - Taca Bala Pega o Lança
Automotivo Sombreiro - Taca Bala Pega o Lança2023 · Сингл · DJ VST
Релиз Automotivo Dimensao 12 - A Era Astral
Automotivo Dimensao 12 - A Era Astral2023 · Сингл · DJ VST
Релиз Montagem Ataque Neural
Montagem Ataque Neural2023 · Сингл · DJ VST
Релиз Beat Sequência Estigante
Beat Sequência Estigante2023 · Сингл · DJ Menor 7
Релиз Montagem - Slide Nuclear
Montagem - Slide Nuclear2023 · Сингл · DJ VST
Релиз Montagem Subatomicas
Montagem Subatomicas2023 · Сингл · DJ QUISSAK
Релиз Montagem Feitiço Maléfico
Montagem Feitiço Maléfico2023 · Сингл · MC Torugo
Релиз Montagem Arquivada
Montagem Arquivada2022 · Сингл · DJ VST
Релиз Socadão
Socadão2022 · Сингл · DJ VST
Релиз Chamado Arabe
Chamado Arabe2022 · Сингл · MC Denny
Релиз Montagem Espanca Rota
Montagem Espanca Rota2022 · Сингл · DJ NEGRESKO
Релиз Montagem Modernista
Montagem Modernista2022 · Сингл · DJ VST
Релиз Meu Piru Tá Afiado
Meu Piru Tá Afiado2022 · Сингл · DJ VST
Релиз Montagem Ômega
Montagem Ômega2022 · Сингл · DJ VST
Релиз Montagem Estrela de Júpiter - É Mais Simples do Que Vc Imagina
Montagem Estrela de Júpiter - É Mais Simples do Que Vc Imagina2022 · Сингл · MC Oliveira

Похожие артисты

DJ VST
Артист

DJ VST

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож