Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

mike raw.

mike raw.

Сингл  ·  2022

Алтарь

Контент 18+

#Хип-хоп#Русский рэп
mike raw.

Артист

mike raw.

Релиз Алтарь

#

Название

Альбом

1

Трек Алтарь

Алтарь

mike raw.

Алтарь

1:54

Информация о правообладателе: mike raw.
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Gaaga
Gaaga2022 · Сингл · mike raw.
Релиз Goga NOSTRA 2
Goga NOSTRA 22022 · Сингл · mike raw.
Релиз Или
Или2022 · Сингл · mike raw.
Релиз Алтарь
Алтарь2022 · Сингл · mike raw.
Релиз Действие
Действие2022 · Сингл · mike raw.
Релиз Goga NOSTRA
Goga NOSTRA2022 · Сингл · mike raw.
Релиз Alchemy, Pt. 1
Alchemy, Pt. 12022 · Сингл · mike raw.
Релиз На круги свои
На круги свои2021 · Сингл · mike raw.
Релиз Тишина
Тишина2021 · Сингл · mike raw.
Релиз С четверга на пятницу
С четверга на пятницу2021 · Сингл · mike raw.
Релиз Труд в поте лица
Труд в поте лица2021 · Сингл · mike raw.
Релиз Луч
Луч2021 · Сингл · mike raw.
Релиз Кем же мы стали
Кем же мы стали2021 · Сингл · Bazu
Релиз Красота в глазах смотрящего
Красота в глазах смотрящего2021 · Сингл · mike raw.
Релиз Внёс весь мир в песню
Внёс весь мир в песню2020 · Сингл · mike raw.
Релиз Семь шестьдесят два
Семь шестьдесят два2020 · Сингл · mike raw.
Релиз Young Soulja
Young Soulja2020 · Сингл · mike raw.
Релиз Праздник
Праздник2019 · Сингл · mike raw.

