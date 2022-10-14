О нас

Roberto Formentini

Roberto Formentini

Сингл  ·  2022

Viento de Julio

#Поп
Roberto Formentini

Артист

Roberto Formentini

Релиз Viento de Julio

#

Название

Альбом

1

Трек Viento de Julio

Viento de Julio

Roberto Formentini

Viento de Julio

3:44

Информация о правообладателе: G records digital
Волна по релизу


Другие альбомы артиста

Релиз Meditation
Meditation2025 · Сингл · Roberto Formentini
Релиз Amarsi e perdersi
Amarsi e perdersi2025 · Сингл · Roberto Formentini
Релиз Oriente
Oriente2025 · Сингл · Roberto Formentini
Релиз Enzo Tortora una storia semplice
Enzo Tortora una storia semplice2024 · Альбом · Roberto Formentini
Релиз L'ombra Aldo Moro
L'ombra Aldo Moro2024 · Сингл · Roberto Formentini
Релиз Childhood memories
Childhood memories2023 · Сингл · Roberto Formentini
Релиз Symbolum 77
Symbolum 772023 · Сингл · Roberto Formentini
Релиз Giorno di festa
Giorno di festa2023 · Сингл · Roberto Formentini
Релиз That Autumn Day
That Autumn Day2022 · Сингл · Roberto Formentini
Релиз Viento de Julio
Viento de Julio2022 · Сингл · Roberto Formentini
Релиз Modì
Modì2015 · Сингл · Roberto Formentini
Релиз Musica per il cinema, vol. 1
Musica per il cinema, vol. 12009 · Альбом · Roberto Formentini

