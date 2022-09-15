О нас

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Carlo Forti

,

Giuseppe Di Stefano

и 

ещё 7

Сингл  ·  2022

Bellini: i puritani

#Классическая

1 лайк

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

Артист

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

Релиз Bellini: i puritani

#

Название

Альбом

1

Трек I puritani, IVB 8: "Sinfonia"

I puritani, IVB 8: "Sinfonia"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

3:31

2

Трек I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 1: "All'erta! All'erta!"

I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 1: "All'erta! All'erta!"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

4:24

3

Трек I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 1: "O di Cromvel guerrieri"

I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 1: "O di Cromvel guerrieri"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

3:24

4

Трек I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 1: "A festa!"

I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 1: "A festa!"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

2:22

5

Трек I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 1: "Or dove fuggio io mai"

I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 1: "Or dove fuggio io mai"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

2:51

6

Трек I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 1: "Ah! per sempre io ti perdei"

I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 1: "Ah! per sempre io ti perdei"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

5:01

7

Трек I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 2: "O amato zio"

I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 2: "O amato zio"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

2:17

8

Трек I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 2: "Sei com'arde in petto mio"

I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 2: "Sei com'arde in petto mio"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

6:51

9

Трек I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 2: "Odi, Qual suon si desta"

I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 2: "Odi, Qual suon si desta"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

2:44

10

Трек I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 3: "Ad Arturo onore"

I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 3: "Ad Arturo onore"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

2:26

11

Трек I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 3: "A te, o cara, amor talora"

I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 3: "A te, o cara, amor talora"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

6:24

12

Трек I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 3: "I rito augusto"

I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 3: "I rito augusto"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

6:14

13

Трек I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 3: "Son vergin vezzosa"

I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 3: "Son vergin vezzosa"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

12:20

14

Трек I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 3: "Ah vieni al tempio"

I puritani, IVB 8, Act 1, Scene 3: "Ah vieni al tempio"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

7:04

15

Трек I puritani, IVB 8, Act 2: "Ah, dolor! Ah, terror!"

I puritani, IVB 8, Act 2: "Ah, dolor! Ah, terror!"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

5:27

16

Трек I puritani, IVB 8, Act 2: "Qual novella"

I puritani, IVB 8, Act 2: "Qual novella"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

2:58

17

Трек I puritani, IVB 8, Act 2: "Cinta di fiori"

I puritani, IVB 8, Act 2: "Cinta di fiori"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

7:09

18

Трек I puritani, IVB 8, Act 2: "O rendetemi la speme"

I puritani, IVB 8, Act 2: "O rendetemi la speme"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

9:54

19

Трек I puritani, IVB 8, Act 2: "Vien, diletto, è in ciel la luna!"

I puritani, IVB 8, Act 2: "Vien, diletto, è in ciel la luna!"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

2:45

20

Трек I puritani, IVB 8, Act 2: "Il rival salvar tu dêi"

I puritani, IVB 8, Act 2: "Il rival salvar tu dêi"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

4:40

21

Трек I puritani, IVB 8, Act 2: "Se tra il buio fantasma vedrai"

I puritani, IVB 8, Act 2: "Se tra il buio fantasma vedrai"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

2:24

22

Трек I puritani, IVB 8, Act 2: "Riccardo! Riccardo!"

I puritani, IVB 8, Act 2: "Riccardo! Riccardo!"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

5:32

23

Трек I puritani, IVB 8, Act 3: "Son salvo, alfin son salvo"

I puritani, IVB 8, Act 3: "Son salvo, alfin son salvo"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

4:29

24

Трек I puritani, IVB 8, Act 3: "A una fonte afflitto e solo"

I puritani, IVB 8, Act 3: "A una fonte afflitto e solo"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

2:29

25

Трек I puritani, IVB 8, Act 3: "Qual suon! Alcun s'appressa"

I puritani, IVB 8, Act 3: "Qual suon! Alcun s'appressa"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

2:05

26

Трек I puritani, IVB 8, Act 3: "Son già lontani!"

I puritani, IVB 8, Act 3: "Son già lontani!"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

3:13

27

Трек I puritani, IVB 8, Act 3: "Finì, me lassa!"

I puritani, IVB 8, Act 3: "Finì, me lassa!"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

6:09

28

Трек I puritani, IVB 8, Act 3: "Viena, vieni fra queste braccia"

I puritani, IVB 8, Act 3: "Viena, vieni fra queste braccia"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

2:41

29

Трек I puritani, IVB 8, Act 3: "Alto là!"

I puritani, IVB 8, Act 3: "Alto là!"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

3:16

30

Трек I puritani, IVB 8, Act 3: "Credeasi, misera!"

I puritani, IVB 8, Act 3: "Credeasi, misera!"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

5:26

31

Трек I puritani, IVB 8, Act 3: "Suon d'araldi"

I puritani, IVB 8, Act 3: "Suon d'araldi"

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

,

Vittore Veneziani

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Rolando Panerai

,

Nicola Rossi-Lemeni

,

Aurora Cattelani

,

Angelo Mercurialli

,

Carlo Forti

Bellini: i puritani

1:15

Информация о правообладателе: Infinity
Релиз Bellini: i puritani
Bellini: i puritani2022 · Сингл · Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

Релиз Bizet: Carmen (1964 - Prêtre) - Callas Remastered
Bizet: Carmen (1964 - Prêtre) - Callas Remastered2014 · Альбом · Maria Callas
Релиз Giuseppe Verdi: Rigoletto
Giuseppe Verdi: Rigoletto2023 · Сингл · Tito Gobbi
Релиз Rimsky-Korsakov: Snow Maiden
Rimsky-Korsakov: Snow Maiden1957 · Альбом · Ljubica Versaykova
Релиз Orff: Carmina Burana (Stereo Version)
Orff: Carmina Burana (Stereo Version)1962 · Альбом · Philadelphia Orchestra
Релиз Vaughan Williams: Symphony No.1 - "A Sea Symphony"
Vaughan Williams: Symphony No.1 - "A Sea Symphony"2013 · Сингл · London Philharmonic Orchestra
Релиз Hansel et Gretel, Act III: "Fin"
Hansel et Gretel, Act III: "Fin"2024 · Сингл · Bancroft School
Релиз Verdi: Messa da Requiem
Verdi: Messa da Requiem2000 · Альбом · Herbert von Karajan
Релиз Puccini: Turandot (Recorded Live 1961)
Puccini: Turandot (Recorded Live 1961)2014 · Альбом · Giacomo Puccini
Релиз Wagner, R.: Die Meistersinger Von Nurnberg (Furtwangler) (1943)
Wagner, R.: Die Meistersinger Von Nurnberg (Furtwangler) (1943)2011 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Classic Symphony
Classic Symphony2019 · Альбом · Dmitri Mitropoulos
Релиз Klemperer Rarities: Amsterdam, Vol. 15 (1951-1957)
Klemperer Rarities: Amsterdam, Vol. 15 (1951-1957)2012 · Альбом · Otto Klemperer

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala
Артист
Артист

Orchestra and Chorus of Teatro all Scala

Carl Orff
Артист

Carl Orff

Хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова
Артист
Артист

Хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова

Donald Novis
Артист

Donald Novis

Marjorie Thomas
Артист
Артист

Marjorie Thomas

Yuri Ukhov
Артист

Yuri Ukhov

Anton Demota
Артист

Anton Demota

Нина Гапонова
Артист

Нина Гапонова

Toni Blankenheim
Артист
Артист

Toni Blankenheim

Любовь Шарнина
Артист
Артист

Любовь Шарнина

Grace Bumbry/Jon Vickers/Choeurs de l'Opéra National de Paris/Orchestre de l'Opéra National de Paris/Rafael Frühbeck de Burgos
Артист
Артист

Grace Bumbry/Jon Vickers/Choeurs de l'Opéra National de Paris/Orchestre de l'Opéra National de Paris/Rafael Frühbeck de Burgos

Chorus of the Vienna State Opera
Артист
Артист

Chorus of the Vienna State Opera

Angelo Mercurialli
Артист
Артист

Angelo Mercurialli