Orchestra Sinfonica di Torino della Rai

Orchestra Sinfonica di Torino della Rai

,

Giuseppe Di Stefano

,

Arturo Basile

и 

ещё 5

Сингл  ·  2022

Donizetti

#Классическая

2 лайка

Orchestra Sinfonica di Torino della Rai

Артист

Orchestra Sinfonica di Torino della Rai

Релиз Donizetti

#

Название

Альбом

1

Трек Lucia di Lammermoor, IGD 45, ACT 1, Scene 1: "Prelude and Opening Chorus"

Lucia di Lammermoor, IGD 45, ACT 1, Scene 1: "Prelude and Opening Chorus"

Orchestra and Chorus of the Florence 'Maggio Musicale

,

Andrea Morosini

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Tito Gobbi

Donizetti

7:44

2

Трек Lucia di Lammermoor, IGD 45, ACT 1, Scene 2: "Cruda, funesta smania"

Lucia di Lammermoor, IGD 45, ACT 1, Scene 2: "Cruda, funesta smania"

Orchestra and Chorus of the Florence 'Maggio Musicale

,

Andrea Morosini

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Tito Gobbi

Donizetti

6:05

3

Трек Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 1, Scene 3: "Regnava nel silenzio"

Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 1, Scene 3: "Regnava nel silenzio"

Orchestra and Chorus of the Florence 'Maggio Musicale

,

Andrea Morosini

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Tito Gobbi

Donizetti

12:05

4

Трек Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 1, Scene 4: "Sulla tomba che rinserra"

Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 1, Scene 4: "Sulla tomba che rinserra"

Orchestra and Chorus of the Florence 'Maggio Musicale

,

Andrea Morosini

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Tito Gobbi

Donizetti

12:02

5

Трек Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 5: "Lucia fra poco a te verrà"

Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 5: "Lucia fra poco a te verrà"

Orchestra and Chorus of the Florence 'Maggio Musicale

,

Andrea Morosini

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Tito Gobbi

Donizetti

3:09

6

Трек Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 6: "Il pallor fuesto, orrendo"

Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 6: "Il pallor fuesto, orrendo"

Orchestra and Chorus of the Florence 'Maggio Musicale

,

Andrea Morosini

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Tito Gobbi

Donizetti

11:42

7

Трек Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 8: "Per poco fra le tenebre"

Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 8: "Per poco fra le tenebre"

Orchestra and Chorus of the Florence 'Maggio Musicale

,

Andrea Morosini

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Tito Gobbi

Donizetti

3:37

8

Трек Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 9: "Chi mi frena in tal momento"

Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 9: "Chi mi frena in tal momento"

Orchestra and Chorus of the Florence 'Maggio Musicale

,

Andrea Morosini

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Tito Gobbi

Donizetti

7:40

9

Трек Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 10: "T'allontana, sciagurato"

Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 10: "T'allontana, sciagurato"

Orchestra and Chorus of the Florence 'Maggio Musicale

,

Andrea Morosini

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Tito Gobbi

Donizetti

4:35

10

Трек Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 3, Scene 12: "D'immenso giubilo"

Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 3, Scene 12: "D'immenso giubilo"

Orchestra and Chorus of the Florence 'Maggio Musicale

,

Andrea Morosini

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Tito Gobbi

Donizetti

1:44

11

Трек Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 3, Scene 13: "Dalle stanze, ove Lucia"

Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 3, Scene 13: "Dalle stanze, ove Lucia"

Orchestra and Chorus of the Florence 'Maggio Musicale

,

Andrea Morosini

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Tito Gobbi

Donizetti

15:59

12

Трек Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 3, Scene 14: "Alfin son tua"

Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 3, Scene 14: "Alfin son tua"

Orchestra and Chorus of the Florence 'Maggio Musicale

,

Andrea Morosini

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Tito Gobbi

Donizetti

17:04

13

Трек Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 3, Scene 16: "Fra poco a me ricovero"

Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 3, Scene 16: "Fra poco a me ricovero"

Orchestra and Chorus of the Florence 'Maggio Musicale

,

Andrea Morosini

,

Tullio Serafin

,

Maria Callas

,

Giuseppe Di Stefano

,

Tito Gobbi

Donizetti

7:25

14

Трек Norma, IVB 20: "Casta Diva"

Norma, IVB 20: "Casta Diva"

Orchestra Sinfonica di Torino della Rai

,

Arturo Basile

,

Maria Callas

Donizetti

6:41

15

Трек Norma, IVB 20: "Ah! Bello a me ritorna"

Norma, IVB 20: "Ah! Bello a me ritorna"

Orchestra Sinfonica di Torino della Rai

,

Arturo Basile

,

Maria Callas

Donizetti

2:12

16

Трек I puritani, IVB 8: "O rendetemi la speme"

I puritani, IVB 8: "O rendetemi la speme"

Orchestra Sinfonica di Torino della Rai

,

Arturo Basile

,

Maria Callas

Donizetti

1:03

17

Трек I puritani, IVB 8: "Qui la voce sua soave"

I puritani, IVB 8: "Qui la voce sua soave"

Orchestra Sinfonica di Torino della Rai

,

Arturo Basile

,

Maria Callas

Donizetti

3:37

18

Трек I puritani, IVB 8: "Vien diletto, è in ciel la luna"

I puritani, IVB 8: "Vien diletto, è in ciel la luna"

Orchestra Sinfonica di Torino della Rai

,

Arturo Basile

,

Maria Callas

Donizetti

2:19

Информация о правообладателе: Infinity
