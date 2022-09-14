Сингл · 2022
Donizetti
Название
Альбом
1
Lucia di Lammermoor, IGD 45, ACT 1, Scene 1: "Prelude and Opening Chorus"
7:44
2
Lucia di Lammermoor, IGD 45, ACT 1, Scene 2: "Cruda, funesta smania"
6:05
3
Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 1, Scene 3: "Regnava nel silenzio"
12:05
4
Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 1, Scene 4: "Sulla tomba che rinserra"
12:02
5
Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 5: "Lucia fra poco a te verrà"
3:09
6
Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 6: "Il pallor fuesto, orrendo"
11:42
7
Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 8: "Per poco fra le tenebre"
3:37
8
Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 9: "Chi mi frena in tal momento"
7:40
9
Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 2, Scene 10: "T'allontana, sciagurato"
4:35
10
Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 3, Scene 12: "D'immenso giubilo"
1:44
11
Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 3, Scene 13: "Dalle stanze, ove Lucia"
15:59
12
Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 3, Scene 14: "Alfin son tua"
17:04
13
Lucia di Lammermoor, IGD 45, Act 3, Scene 16: "Fra poco a me ricovero"
7:25
14
6:41
15
2:12
16
1:03
17
3:37
