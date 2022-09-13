О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Canlı Müzikhol
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Mehkumê Şevê
Mehkumê Şevê2025 · Альбом · İlyas Kurmani
Релиз Salên Min Xera Bûn
Salên Min Xera Bûn2024 · Альбом · İlyas Kurmani
Релиз Hızlı Delilo Ma Herkes Baş e
Hızlı Delilo Ma Herkes Baş e2023 · Сингл · İlyas Kurmani
Релиз Efsane Graniler
Efsane Graniler2023 · Альбом · İlyas Kurmani
Релиз Halay Govend Hurpani
Halay Govend Hurpani2023 · Альбом · İlyas Kurmani
Релиз Halay Defek Jî Wekheve
Halay Defek Jî Wekheve2023 · Альбом · İlyas Kurmani
Релиз Delilo Nare
Delilo Nare2023 · Альбом · İlyas Kurmani
Релиз Govendên Kurdî
Govendên Kurdî2022 · Альбом · İlyas Kurmani
Релиз Batman Mardin Arası
Batman Mardin Arası2022 · Альбом · İlyas Kurmani

Похожие артисты

İlyas Kurmani
Артист

İlyas Kurmani

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож