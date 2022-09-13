О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Devi Shankar Saini

Devi Shankar Saini

Альбом  ·  2022

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

#Со всего мира
Devi Shankar Saini

Артист

Devi Shankar Saini

Релиз Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

#

Название

Альбом

1

Трек Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

7:46

2

Трек Goli Deja Bhayeli Chadhey Bukhar Love Ko

Goli Deja Bhayeli Chadhey Bukhar Love Ko

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

12:45

3

Трек Chori Thara Dil Su Dil Takrago Ri Mali Ka Chora Ko

Chori Thara Dil Su Dil Takrago Ri Mali Ka Chora Ko

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

11:44

4

Трек Chori Pachey Farko Jhanki Dil Todgi Mharo

Chori Pachey Farko Jhanki Dil Todgi Mharo

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

13:37

5

Трек Chori Tu Vimal Mangey Mosu Me Kai Gulam Chu Tharo

Chori Tu Vimal Mangey Mosu Me Kai Gulam Chu Tharo

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

10:16

6

Трек Mohabbat Karley Ri Bhayeli Khil Gya Phool Sarso Ka

Mohabbat Karley Ri Bhayeli Khil Gya Phool Sarso Ka

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

14:24

7

Трек Chori Moko Dhoko Buro Diyo Tainey

Chori Moko Dhoko Buro Diyo Tainey

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

10:12

8

Трек Chori Mharo Rabbad Ko Dil Koni

Chori Mharo Rabbad Ko Dil Koni

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

12:40

9

Трек Chori Mhara Kagaj Ka Sa Dil K Mat De Pan Ka Hoda

Chori Mhara Kagaj Ka Sa Dil K Mat De Pan Ka Hoda

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

12:43

10

Трек Mhari Bachpan Ki Bhayeli Mat Ja Door Jawani Me

Mhari Bachpan Ki Bhayeli Mat Ja Door Jawani Me

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

11:58

11

Трек Topey Dil Hari Mali Ka Tuhi Husband Badja

Topey Dil Hari Mali Ka Tuhi Husband Badja

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

15:03

12

Трек Jhalo Der Giyo Chunni Ko Madol Rajgadh Ko

Jhalo Der Giyo Chunni Ko Madol Rajgadh Ko

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

12:43

13

Трек Chori Tera Phone Chaley Waiting Me

Chori Tera Phone Chaley Waiting Me

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

12:58

14

Трек Milba Aaja Ri Bhayeli Dukhi Dil Aatma Rove

Milba Aaja Ri Bhayeli Dukhi Dil Aatma Rove

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

14:24

15

Трек Mohabbat Dil Say Kari Maney Chori Koi Din Yaad Aaweygi

Mohabbat Dil Say Kari Maney Chori Koi Din Yaad Aaweygi

Devi Shankar Saini

Pyar Me Ji Bhi Nhi Paya

12:06

Информация о правообладателе: Poswal Brother
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Chori Thari Kesi Chichori Niyat
Chori Thari Kesi Chichori Niyat2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Tip Tip Sawan Barse Hawa Chale Thandi
Tip Tip Sawan Barse Hawa Chale Thandi2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Meri Haay Lag Jaygi Bewafai Mat Kare
Meri Haay Lag Jaygi Bewafai Mat Kare2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Kiya Karungo Jindagi Ri Paar Jaanu Tu Chali Moku Chodh
Kiya Karungo Jindagi Ri Paar Jaanu Tu Chali Moku Chodh2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Mene Chand Se Yah Pucha Meri Hansa Kesi Ho
Mene Chand Se Yah Pucha Meri Hansa Kesi Ho2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Jab Su Tu Bichdi Meri Jaani Man Laag Na Dil Laag
Jab Su Tu Bichdi Meri Jaani Man Laag Na Dil Laag2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Ramdevra Pujgo Rampeer Pyaro
Ramdevra Pujgo Rampeer Pyaro2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Pyar Gajab Ki Chij Chori Karle Ek Baar Ri
Pyar Gajab Ki Chij Chori Karle Ek Baar Ri2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Mharo Bichdiyo Yaar Mene Kabhi Milelo Koni Re
Mharo Bichdiyo Yaar Mene Kabhi Milelo Koni Re2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Maaro Dhadke Koni Din Bito Koni Raata Yaad Satave Pichli Baata
Maaro Dhadke Koni Din Bito Koni Raata Yaad Satave Pichli Baata2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Chori Tu De Love Ki Permission Dil Me Entry Ded
Chori Tu De Love Ki Permission Dil Me Entry Ded2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Chori Thari Kasi Chichori Niyat
Chori Thari Kasi Chichori Niyat2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Chori Thara Gala Me Jhulugu Bankar Bhut
Chori Thara Gala Me Jhulugu Bankar Bhut2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Ajmer Jila Ma Jassi Bhai Yuva Dila Ki Shaan Hai
Ajmer Jila Ma Jassi Bhai Yuva Dila Ki Shaan Hai2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Veer Tejaji Maharaj Special Song Tejaji ke Bindori Me Algoja Baaje
Veer Tejaji Maharaj Special Song Tejaji ke Bindori Me Algoja Baaje2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Tope Jyan Lutai Ri Bhayeli Mosu Saajan Kahde To
Tope Jyan Lutai Ri Bhayeli Mosu Saajan Kahde To2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Tope Jyan Lutai Ri Bhayeli Mosu Saajan Kahde To
Tope Jyan Lutai Ri Bhayeli Mosu Saajan Kahde To2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Kiya Karungo Jindagi Ri Paar Jaanu Tu Chali Moku Chodh
Kiya Karungo Jindagi Ri Paar Jaanu Tu Chali Moku Chodh2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Chori Mahri Lambi Chuti Kargi Love Ki Tutgi Dori
Chori Mahri Lambi Chuti Kargi Love Ki Tutgi Dori2023 · Сингл · Devi Shankar Saini
Релиз Tharo Lover Jaipur Bharti Sms M Milja
Tharo Lover Jaipur Bharti Sms M Milja2023 · Сингл · Devi Shankar Saini

Похожие артисты

Devi Shankar Saini
Артист

Devi Shankar Saini

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож