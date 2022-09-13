О нас

Devi Shankar Saini

Devi Shankar Saini

Альбом  ·  2022

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

#Со всего мира
Devi Shankar Saini

Артист

Devi Shankar Saini

Релиз Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

#

Название

Альбом

1

Трек Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

8:59

2

Трек Chori Tharo Dil Kota Ko Station

Chori Tharo Dil Kota Ko Station

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

9:30

3

Трек Boli Hawa K Jiya Badley Jhalawad Ki Chori

Boli Hawa K Jiya Badley Jhalawad Ki Chori

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

13:33

4

Трек Ae Chori Toney Julm Karya Dil Roye

Ae Chori Toney Julm Karya Dil Roye

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

10:43

5

Трек Chori Me Mar Mar Life Jeeryo Dhokho Buro Diyo Tainey

Chori Me Mar Mar Life Jeeryo Dhokho Buro Diyo Tainey

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

11:53

6

Трек Mero Dil Pankh Lga Ud Jato

Mero Dil Pankh Lga Ud Jato

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

10:58

7

Трек Aiso Kai Shok Padbali Aashik Suit Jiya Badley

Aiso Kai Shok Padbali Aashik Suit Jiya Badley

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

11:32

8

Трек Hoto Mali Ko Husband Bagicha Me Jhoolti Jhoola

Hoto Mali Ko Husband Bagicha Me Jhoolti Jhoola

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

11:35

9

Трек Mat Javey Re Bhayali Dodo Mod Mukhdo

Mat Javey Re Bhayali Dodo Mod Mukhdo

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

14:51

10

Трек Chori Tu Kyu Pardeshi Bangi

Chori Tu Kyu Pardeshi Bangi

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

10:32

11

Трек Chori Jahar Pilaja Moku Tu Aajad Ho Jayegi

Chori Jahar Pilaja Moku Tu Aajad Ho Jayegi

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

13:12

12

Трек Chori Mhare Pyar Me Jhatka Mat De

Chori Mhare Pyar Me Jhatka Mat De

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

11:30

13

Трек Ghayal Karti Dikhey Chori De Smile Dil Ku

Ghayal Karti Dikhey Chori De Smile Dil Ku

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

11:27

14

Трек Mohabbat Mosu Karley Chori

Mohabbat Mosu Karley Chori

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

14:09

15

Трек Chori Thara Kharcha Me Aa Jaata Do Do Tractor Mhare

Chori Thara Kharcha Me Aa Jaata Do Do Tractor Mhare

Devi Shankar Saini

Chori Ton Aisi Kaisi Mari Dil Pe Chot

8:56

Информация о правообладателе: Poswal Brother
