MC BN

MC BN

,

MC Turtle

,

DJ DN

Сингл  ·  2022

Ai Papai Apaixonei, Ela da uma Kikadinha ao Som do Dj

#Фанк, cоул
MC BN

Артист

MC BN

Релиз Ai Papai Apaixonei, Ela da uma Kikadinha ao Som do Dj

#

Название

Альбом

1

Трек Ai Papai Apaixonei, Ela da uma Kikadinha ao Som do Dj

Ai Papai Apaixonei, Ela da uma Kikadinha ao Som do Dj

MC Turtle

,

MC BN

,

DJ DN

Ai Papai Apaixonei, Ela da uma Kikadinha ao Som do Dj

2:51

Информация о правообладателе: Ritmo dos Fluxos Records
Волна по релизу

