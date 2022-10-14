О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Sáviola

Sáviola

Сингл  ·  2022

Eu Ainda Penso Nela

Контент 18+

#Дабстеп
Sáviola

Артист

Sáviola

Релиз Eu Ainda Penso Nela

#

Название

Альбом

1

Трек Eu Ainda Penso Nela

Eu Ainda Penso Nela

Sáviola

Eu Ainda Penso Nela

2:04

Информация о правообладателе: Sáviola
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Palestino
Palestino2024 · Сингл · Sáviola
Релиз Mother Russian Vol. 2.5 (Cálice)
Mother Russian Vol. 2.5 (Cálice)2023 · Сингл · Sáviola
Релиз Mother Russian, Vol. 2 (Carlos Marighella)
Mother Russian, Vol. 2 (Carlos Marighella)2023 · Альбом · Sáviola
Релиз Mother Russian, Vol. 1 (Lênin)
Mother Russian, Vol. 1 (Lênin)2023 · Альбом · Sáviola
Релиз Aprazolam
Aprazolam2023 · Сингл · Sáviola
Релиз Eu Queria Ir na Bahia
Eu Queria Ir na Bahia2023 · Сингл · Sáviola
Релиз O Que Eu Tenho a Perder?
O Que Eu Tenho a Perder?2023 · Сингл · Sáviola
Релиз Cosplay do Kurt Cobain
Cosplay do Kurt Cobain2023 · Сингл · Sáviola
Релиз Nossa Classe
Nossa Classe2022 · Сингл · Sáviola
Релиз Palavras Rudes
Palavras Rudes2022 · Сингл · Sáviola
Релиз Tua Presença
Tua Presença2022 · Сингл · Sáviola
Релиз Eu Ainda Penso Nela
Eu Ainda Penso Nela2022 · Сингл · Sáviola
Релиз Não Olhe Debaixo da Sua Cama
Não Olhe Debaixo da Sua Cama2022 · Сингл · Sáviola
Релиз Oqetap?
Oqetap?2022 · Альбом · Sáviola

Похожие артисты

Sáviola
Артист

Sáviola

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож