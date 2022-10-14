Информация о правообладателе: Sáviola
Сингл · 2022
Eu Ainda Penso Nela
Контент 18+
Другие альбомы артиста
Palestino2024 · Сингл · Sáviola
Mother Russian Vol. 2.5 (Cálice)2023 · Сингл · Sáviola
Mother Russian, Vol. 2 (Carlos Marighella)2023 · Альбом · Sáviola
Mother Russian, Vol. 1 (Lênin)2023 · Альбом · Sáviola
Aprazolam2023 · Сингл · Sáviola
Eu Queria Ir na Bahia2023 · Сингл · Sáviola
O Que Eu Tenho a Perder?2023 · Сингл · Sáviola
Cosplay do Kurt Cobain2023 · Сингл · Sáviola
Nossa Classe2022 · Сингл · Sáviola
Palavras Rudes2022 · Сингл · Sáviola
Tua Presença2022 · Сингл · Sáviola
Eu Ainda Penso Nela2022 · Сингл · Sáviola
Não Olhe Debaixo da Sua Cama2022 · Сингл · Sáviola
Oqetap?2022 · Альбом · Sáviola