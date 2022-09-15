О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

SHYGAI

SHYGAI

Сингл  ·  2022

Bitch

#Хип-хоп
SHYGAI

Артист

SHYGAI

Релиз Bitch

#

Название

Альбом

1

Трек Bitch

Bitch

SHYGAI

Bitch

1:47

Информация о правообладателе: SHYGAI
Другие альбомы артиста

Релиз Quiet Evening
Quiet Evening2023 · Сингл · SHYGAI
Релиз What Happened
What Happened2023 · Сингл · SHYGAI
Релиз Rollin
Rollin2023 · Сингл · SHYGAI
Релиз Clyci
Clyci2023 · Сингл · SHYGAI
Релиз Undaground
Undaground2023 · Сингл · SHYGAI
Релиз Darkness
Darkness2023 · Сингл · SHYGAI
Релиз Dangerous
Dangerous2022 · Сингл · SHYGAI
Релиз Crucifix
Crucifix2022 · Сингл · SHYGAI
Релиз Gmg
Gmg2022 · Альбом · SHYGAI
Релиз Bitch
Bitch2022 · Сингл · SHYGAI
Релиз Automatic Rounds
Automatic Rounds2022 · Сингл · SHYGAI
Релиз Dope
Dope2022 · Сингл · SHYGAI
Релиз We Smoke
We Smoke2022 · Сингл · SHYGAI
Релиз Bullet
Bullet2022 · Сингл · SHYGAI
Релиз Merraf (Phonk)
Merraf (Phonk)2022 · Сингл · SHYGAI
Релиз Mem
Mem2022 · Сингл · SHYGAI

