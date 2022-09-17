О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Swype

Swype

Сингл  ·  2022

Не пали сторис (feat. Danyadrug)

#Рок#Русский рок
Swype

Артист

Swype

Релиз Не пали сторис (feat. Danyadrug)

#

Название

Альбом

1

Трек Не пали сторис (feat. Danyadrug)

Не пали сторис (feat. Danyadrug)

Swype

Не пали сторис (feat. Danyadrug)

3:35

Информация о правообладателе: Swype
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Storyteller
Storyteller2025 · Сингл · Swype
Релиз Lubil
Lubil2025 · Сингл · DANYA DRUG
Релиз Оставь
Оставь2025 · Сингл · Swype
Релиз Никому не говори..
Никому не говори..2024 · Сингл · Volkovv
Релиз February14
February142024 · Сингл · Swype
Релиз Омут
Омут2023 · Сингл · Swype
Релиз Не тянет
Не тянет2023 · Сингл · Безликий
Релиз Не тянет
Не тянет2023 · Сингл · Безликий
Релиз Game
Game2023 · Сингл · Swype
Релиз Не пали сторис (feat. Danyadrug)
Не пали сторис (feat. Danyadrug)2022 · Сингл · Swype
Релиз Диктофон
Диктофон2022 · Альбом · Swype
Релиз 7
72022 · Альбом · Swype
Релиз I Am Not Connected
I Am Not Connected2021 · Сингл · Swype
Релиз Январь
Январь2021 · Сингл · Swype
Релиз Я ипал реп
Я ипал реп2021 · Альбом · Swype
Релиз #life (feat. Chermet)
#life (feat. Chermet)2021 · Сингл · Swype
Релиз 5
52021 · Сингл · Swype
Релиз Сенсейшн
Сенсейшн2021 · Сингл · Swype
Релиз Верните в моду любовь (feat. Underson)
Верните в моду любовь (feat. Underson)2021 · Сингл · Swype
Релиз Suiside
Suiside2020 · Сингл · Swype

Похожие артисты

Swype
Артист

Swype

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож