Dissonantz

Dissonantz

Сингл  ·  2022

Cadê o Horizonte?

#Рок
Dissonantz

Артист

Dissonantz

Релиз Cadê o Horizonte?

#

Название

Альбом

1

Трек Cadê o Horizonte?

Cadê o Horizonte?

Dissonantz

Cadê o Horizonte?

3:33

Информация о правообладателе: Nando Zuly
Другие альбомы артиста

Релиз Inútil Canto E Inútil Pranto Pelos Anjos Caídos
Inútil Canto E Inútil Pranto Pelos Anjos Caídos2023 · Сингл · Dissonantz
Релиз A Flor E a Náusea
A Flor E a Náusea2023 · Сингл · Dissonantz
Релиз Parem De Construir Prédios Em Sampa
Parem De Construir Prédios Em Sampa2023 · Сингл · Dissonantz
Релиз Opaco (Poema - Carlos Drummond de Andrade)
Opaco (Poema - Carlos Drummond de Andrade)2023 · Сингл · Dissonantz
Релиз Um Dia Qualquer
Um Dia Qualquer2023 · Сингл · Dissonantz
Релиз A Cidade
A Cidade2023 · Сингл · Dissonantz
Релиз Distopia
Distopia2023 · Сингл · Dissonantz
Релиз Maresia (Sea Air)
Maresia (Sea Air)2023 · Сингл · Dissonantz
Релиз Compulsivo
Compulsivo2023 · Сингл · Dissonantz
Релиз Cadê o Horizonte?
Cadê o Horizonte?2022 · Сингл · Dissonantz

Dissonantz
Артист

Dissonantz

