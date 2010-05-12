О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Найти трек, подкаст, книгу...

El Gaban Tacateño

El Gaban Tacateño

Альбом  ·  2010

El Reggaeton Juyero

#Латинская
El Gaban Tacateño

Артист

El Gaban Tacateño

Релиз El Reggaeton Juyero

#

Название

Альбом

1

Трек No Quiero Que Te Vayas

No Quiero Que Te Vayas

El Gaban Tacateño

El Reggaeton Juyero

5:09

2

Трек EL Reggaeton Tuyero

EL Reggaeton Tuyero

El Gaban Tacateño

El Reggaeton Juyero

4:32

3

Трек No Sigo Viviendo Solo

No Sigo Viviendo Solo

El Gaban Tacateño

El Reggaeton Juyero

4:10

4

Трек No Digas Nada

No Digas Nada

El Gaban Tacateño

El Reggaeton Juyero

5:31

5

Трек La Hora Del Cafecito

La Hora Del Cafecito

El Gaban Tacateño

El Reggaeton Juyero

5:14

6

Трек Un Adios a Jose Luis

Un Adios a Jose Luis

El Gaban Tacateño

El Reggaeton Juyero

5:38

7

Трек Ponme a Huele

Ponme a Huele

El Gaban Tacateño

El Reggaeton Juyero

3:48

8

Трек Recuerdo de Una Traicion

Recuerdo de Una Traicion

El Gaban Tacateño

El Reggaeton Juyero

4:29

9

Трек Un Nuevo Año Feliz

Un Nuevo Año Feliz

El Gaban Tacateño

El Reggaeton Juyero

3:36

10

Трек Cuando Me Arroyo La Moto

Cuando Me Arroyo La Moto

El Gaban Tacateño

El Reggaeton Juyero

4:38

11

Трек Yo Soy Tu Sangre Mi Viejo

Yo Soy Tu Sangre Mi Viejo

El Gaban Tacateño

El Reggaeton Juyero

3:22

12

Трек La Mucura De Rosa

La Mucura De Rosa

El Gaban Tacateño

El Reggaeton Juyero

3:52

13

Трек Que Sera De Mi

Que Sera De Mi

El Gaban Tacateño

El Reggaeton Juyero

4:28

14

Трек La Mujer No Se Maltrata

La Mujer No Se Maltrata

El Gaban Tacateño

El Reggaeton Juyero

4:46

Информация о правообладателе: Conalmusica
