Chris Blazar

Chris Blazar

Сингл  ·  2022

Aquí

#Инди
Chris Blazar

Артист

Chris Blazar

Релиз Aquí

#

Название

Альбом

1

Трек Aquí

Aquí

Chris Blazar

Aquí

1:41

2

Трек ¿En Dónde Estarás?

¿En Dónde Estarás?

Chris Blazar

Aquí

2:08

Информация о правообладателе: Chris Blazar
Волна по релизу


Другие альбомы артиста

Релиз Nada Que Perder
Nada Que Perder2025 · Сингл · Kedama Potito
Релиз Rudo y Cursi
Rudo y Cursi2024 · Сингл · Chris Blazar
Релиз Pop de Cuarto
Pop de Cuarto2024 · Сингл · Chris Blazar
Релиз Espacios Liminales
Espacios Liminales2024 · Сингл · Chris Blazar
Релиз Si No Puedo Salvar el Mundo Me Quiero Salvar a Mi
Si No Puedo Salvar el Mundo Me Quiero Salvar a Mi2024 · Сингл · Chris Blazar
Релиз Ya No Te Quiero
Ya No Te Quiero2024 · Сингл · Chris Blazar
Релиз Espacios Liminales (Con Extenso Pasto y Vista al Mar)
Espacios Liminales (Con Extenso Pasto y Vista al Mar)2024 · Сингл · Chris Blazar
Релиз Ya No Me Quiero Sentir Así
Ya No Me Quiero Sentir Así2023 · Сингл · Chris Blazar
Релиз Bocadillos
Bocadillos2022 · Сингл · Chris Blazar
Релиз Fantasmas
Fantasmas2022 · Сингл · Chris Blazar
Релиз Un Día Más, un Día Menos
Un Día Más, un Día Menos2022 · Сингл · Chris Blazar
Релиз Aquí
Aquí2022 · Сингл · Chris Blazar
Релиз Ayer
Ayer2022 · Сингл · Chris Blazar

