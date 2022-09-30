Информация о правообладателе: Halidon
Сингл · 2022
Three Klezmer Trios: No. 1, Bulgar
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Gaetano & Giuseppe Donizetti: Chamber Music with Clarinet2025 · Альбом · Luigi Magistrelli
F.X.Pokorný: clarinet concertos and chamber music with clarinet2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Italian Operatic Arias for Clarinet and Piano2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Cadenzas for Clarinet2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Danzi: 3 Wind Quintets, Op. 68: Quintet No. 3 in D Minor2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Variations on the Theme of We Will Rock You2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Soundtracks for Clarinet2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Stadler: Heitere Variationen2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Archer: Four Short Pieces for Solo Clarinet2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Poulenc: Sonata for Clarinet and Bassoon, FP 32a2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Nocturne2024 · Сингл · Luigi Magistrelli
Schindler's List Theme2024 · Сингл · Luigi Magistrelli
Nuovo Cinema Paradiso2024 · Сингл · Luigi Magistrelli
La vita è bella2024 · Сингл · Luigi Magistrelli
Viotti: Sérénades pour deux clarinettes2024 · Сингл · Luigi Magistrelli
Scriabin: Preludes2024 · Сингл · Luigi Magistrelli
Chopin: Fantaisie-Impromptu, Op. 662024 · Сингл · Luigi Magistrelli
Mendelssohn: konzertstück no. 2, op. 1142024 · Сингл · Luigi Magistrelli
Mozart: Divertimentos No. 2 & No. 4, K.Anh.229/439b2024 · Сингл · Luigi Magistrelli
Mozart: Serenade, K. 361: VII. Finale. Molto Allegro (Rondo)2024 · Сингл · Luigi Magistrelli