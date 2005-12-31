О нас

Mansoor Malangi

Mansoor Malangi

Сингл  ·  2005

Jawani barbad Ho Gi

#Классическая
Mansoor Malangi

Артист

Mansoor Malangi

Релиз Jawani barbad Ho Gi

#

Название

Альбом

1

Трек Aa Wanj Dhola Rut Sawan Di Aa gai Ae

Aa Wanj Dhola Rut Sawan Di Aa gai Ae

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

12:22

2

Трек Akhiyan Jall Bhariyan

Akhiyan Jall Bhariyan

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

5:26

3

Трек Chabah Chooriyan Da

Chabah Chooriyan Da

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

5:46

4

Трек Chal Mere Dil Khula Hai Mainkhana

Chal Mere Dil Khula Hai Mainkhana

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

4:40

5

Трек Changi Aan Ke Mari Aan

Changi Aan Ke Mari Aan

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

11:26

6

Трек Dil Lagaya Tha Dil Lagi Ke Liye

Dil Lagaya Tha Dil Lagi Ke Liye

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

5:43

7

Трек Goriye Main Jana Pardais

Goriye Main Jana Pardais

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

5:55

8

Трек nsha Jee Utho Ab Cooch Karo

nsha Jee Utho Ab Cooch Karo

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

4:20

9

Трек Kadan Walso Sohna Sanvla Watan Sade Greeban

Kadan Walso Sohna Sanvla Watan Sade Greeban

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

9:55

10

Трек Main Dhole Di Mang Way

Main Dhole Di Mang Way

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

7:15

11

Трек Mola Ali Dam Ali Ali Mast Qalandar

Mola Ali Dam Ali Ali Mast Qalandar

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

7:38

12

Трек Teri Yaad Satave Rati

Teri Yaad Satave Rati

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

5:25

13

Трек Ubhay Tu Na Wanj Way

Ubhay Tu Na Wanj Way

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

8:45

14

Трек Uchi Lami Tali Pingan Paiyan

Uchi Lami Tali Pingan Paiyan

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

5:41

15

Трек Zindagi Tune Har Kadam Par

Zindagi Tune Har Kadam Par

Mansoor Malangi

Jawani barbad Ho Gi

6:10

Информация о правообладателе: Malangi Studio
