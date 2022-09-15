Информация о правообладателе: Pankaj Sattawan
Сингл · 2022
Bhayeli ka dil ko bhav utargo
Другие альбомы артиста
Yaad Jarur Larh Ch2024 · Сингл · pankaj 57
Dil Tere Nam Kar Diyo2024 · Сингл · pankaj 57
Thari mohbbat Ghayal kargi2024 · Сингл · pankaj 57
Tu Gyi Tho Dusri Aavgi2024 · Сингл · pankaj 57
Thari Jasi Gali M 10 Dolh2024 · Сингл · pankaj 57
Pyaar Marar Chodgo2024 · Сингл · pankaj 57
Tharah Malh Jatro Karyo Bharoso2024 · Сингл · pankaj 57
Janu Sukh Debo Ko Sikhi2024 · Сингл · pankaj 57
Hasti Hasti N Jolh Bhara Li2024 · Сингл · pankaj 57
Hath Pakad Datugo2024 · Сингл · pankaj 57
Mahro Padba M Man Ko Lagh2024 · Сингл · pankaj 57
Karbo Sab Duniya E Chavh Ch2024 · Сингл · pankaj 57
Meena Ko Name Brand2024 · Сингл · pankaj 57
Janu Thomh Mahro Jiv2024 · Сингл · pankaj 57
Ga E Ronak Chara Ki2024 · Сингл · pankaj 57
Meena Ko Choro Dil Lego2024 · Сингл · pankaj 57
Holi Meena Geet Pankaj 572024 · Сингл · pankaj 57
Bhayeli Ka Gal Lal Karba M2024 · Сингл · pankaj 57
Chandi Suu Jada Chmke Thara Doda Doda Dant2024 · Сингл · pankaj 57
Wa Bhai Ri Dhokhabaj2024 · Сингл · pankaj 57