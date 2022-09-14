Информация о правообладателе: Xeon Records
Сингл · 2022
Pa Speena Wraz Tobey Obasi Tappy
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Tappy Armon2024 · Сингл · Heer Khan
Zra Ke Me Narey Narey Hulchul De2024 · Сингл · Heer Khan
Zaar Shama Mosama2024 · Сингл · Heer Khan
Laila2024 · Сингл · Heer Khan
Dil Tay Kar Gaiyan War2024 · Сингл · Heer Khan
Da Me Qabol Kare Da2024 · Сингл · Heer Khan
Zrah Matawal Agha Ta Sa DI Tapey2024 · Сингл · Heer Khan
Patey Sha Baran Dey2024 · Сингл · Heer Khan
Mashup Tappy2024 · Сингл · Heer Khan
Da Bewasai Tappy2024 · Сингл · Heer Khan
Jaam2023 · Сингл · Heer Khan
Pa Khaist Ke2023 · Сингл · Heer Khan
Intezar2023 · Сингл · Heer Khan
Nai Aya Dhola Nai Aya2023 · Сингл · Heer Khan
Okhky2023 · Сингл · Heer Khan
Hawa2023 · Сингл · Heer Khan
Ishq Ho Kaabil2023 · Сингл · Heer Khan
Masta Lahorai2023 · Сингл · Heer Khan
Neshta Neshta2023 · Сингл · Heer Khan
Jaan Teton Vaari2023 · Сингл · Heer Khan