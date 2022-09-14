Информация о правообладателе: Xeon Records
Сингл · 2022
Da Bewafa Janan Da Lasa Tappy
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Pa Bal Watan Ke Musafar Yam2024 · Сингл · Raza Khan Marwat
Janana Meena Dar Sara Kram2024 · Сингл · Shafi Khattak
Yari Da Dera Grana2024 · Сингл · Arzoo Naz
Shonde Chata Saree Kam2023 · Сингл · Arzoo Naz
Barana Odriga Lag Kam Sha Nu2023 · Сингл · Arzoo Naz
Da Golabono Khaista Ye2023 · Сингл · Arzoo Naz
Zama Da Zra Na Khabar Naye2023 · Сингл · Arzoo Naz
Tappy Tory Zulfi2023 · Сингл · Arzoo Naz
Ka Da Duniya Sharmona Na We2023 · Сингл · Arzoo Naz
Janan Mi Laro Musafar Sho2023 · Сингл · Arzoo Naz
Mung Kara Ma Raza Chi Zra DI2023 · Сингл · Arzoo Naz
Rasha Janan Sa Ghware2023 · Сингл · Arzoo Naz
Tappy Pakhton2023 · Сингл · Amjid Kurrmiwal
Gula Ta Da Gul Parang Ye2023 · Сингл · Arzoo Naz
Za Che Dwarah Larsho2023 · Сингл · Arzoo Naz
Da Buner Chakar2023 · Сингл · Arzoo Naz
Mazigar2023 · Сингл · Arzoo Naz
Dedanoona2023 · Сингл · Arzoo Naz
Os Jaraga2023 · Сингл · Arzoo Naz
Shney Stargy2023 · Сингл · Arzoo Naz