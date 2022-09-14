О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Arzoo Naz

Arzoo Naz

,

Osama Sakhi

Сингл  ·  2022

Da Bewafa Janan Da Lasa Tappy

#Поп
Arzoo Naz

Артист

Arzoo Naz

Релиз Da Bewafa Janan Da Lasa Tappy

#

Название

Альбом

1

Трек Da Bewafa Janan Da Lasa Tappy

Da Bewafa Janan Da Lasa Tappy

Osama Sakhi

,

Arzoo Naz

Da Bewafa Janan Da Lasa Tappy

6:24

Информация о правообладателе: Xeon Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Pa Bal Watan Ke Musafar Yam
Pa Bal Watan Ke Musafar Yam2024 · Сингл · Raza Khan Marwat
Релиз Janana Meena Dar Sara Kram
Janana Meena Dar Sara Kram2024 · Сингл · Shafi Khattak
Релиз Yari Da Dera Grana
Yari Da Dera Grana2024 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Shonde Chata Saree Kam
Shonde Chata Saree Kam2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Barana Odriga Lag Kam Sha Nu
Barana Odriga Lag Kam Sha Nu2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Da Golabono Khaista Ye
Da Golabono Khaista Ye2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Zama Da Zra Na Khabar Naye
Zama Da Zra Na Khabar Naye2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Tappy Tory Zulfi
Tappy Tory Zulfi2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Ka Da Duniya Sharmona Na We
Ka Da Duniya Sharmona Na We2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Janan Mi Laro Musafar Sho
Janan Mi Laro Musafar Sho2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Mung Kara Ma Raza Chi Zra DI
Mung Kara Ma Raza Chi Zra DI2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Rasha Janan Sa Ghware
Rasha Janan Sa Ghware2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Tappy Pakhton
Tappy Pakhton2023 · Сингл · Amjid Kurrmiwal
Релиз Gula Ta Da Gul Parang Ye
Gula Ta Da Gul Parang Ye2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Za Che Dwarah Larsho
Za Che Dwarah Larsho2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Da Buner Chakar
Da Buner Chakar2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Mazigar
Mazigar2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Dedanoona
Dedanoona2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Os Jaraga
Os Jaraga2023 · Сингл · Arzoo Naz
Релиз Shney Stargy
Shney Stargy2023 · Сингл · Arzoo Naz

Похожие артисты

Arzoo Naz
Артист

Arzoo Naz

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож