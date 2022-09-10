О нас

Lokesh Kumar

Lokesh Kumar

Альбом  ·  2022

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

#Со всего мира
Lokesh Kumar

Артист

Lokesh Kumar

Релиз Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

#

Название

Альбом

1

Трек Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

Lokesh Kumar

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

5:54

2

Трек Dil K Ander Reh Wadi Chori Badal Gyi Secondon Me

Dil K Ander Reh Wadi Chori Badal Gyi Secondon Me

Lokesh Kumar

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

6:52

3

Трек Naam Likha Aayi Hathan Me Fas Gyi Teri Batan Me

Naam Likha Aayi Hathan Me Fas Gyi Teri Batan Me

Lokesh Kumar

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

6:40

4

Трек Firing Hogi Tere Ghar Pe Me Maru Ya Toye Maru

Firing Hogi Tere Ghar Pe Me Maru Ya Toye Maru

Lokesh Kumar

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

5:59

5

Трек Tuney Jhoota Pyar Kiya Mujhsey Bandook Thaam Li Hathan Me

Tuney Jhoota Pyar Kiya Mujhsey Bandook Thaam Li Hathan Me

Lokesh Kumar

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

8:22

6

Трек Abki Or Laut K Aaja O Harjai Re

Abki Or Laut K Aaja O Harjai Re

Lokesh Kumar

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

4:31

7

Трек Moye Chodh Jo Gair Sang Tuney Kar Lai Hai Shaadi

Moye Chodh Jo Gair Sang Tuney Kar Lai Hai Shaadi

Lokesh Kumar

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

5:45

8

Трек Pistol Lay Lyi Mainey Haath Me Ja Din Say Tu Chodh Gyi

Pistol Lay Lyi Mainey Haath Me Ja Din Say Tu Chodh Gyi

Lokesh Kumar

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

6:03

9

Трек La Bandook Samney Aaunga Neend Na Aagi Raatan Me

La Bandook Samney Aaunga Neend Na Aagi Raatan Me

Lokesh Kumar

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

5:26

10

Трек Samsano Me Phiru Bhatakta Police Dol Rhi Hai Peechey

Samsano Me Phiru Bhatakta Police Dol Rhi Hai Peechey

Lokesh Kumar

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

5:33

11

Трек Nafrat Ki Bhari is Duniya Me Tu Pyar Kisi Say Nhi Karna

Nafrat Ki Bhari is Duniya Me Tu Pyar Kisi Say Nhi Karna

Lokesh Kumar

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

5:18

12

Трек Mujhko Batati Jati Kaun Si Kami Rhi

Mujhko Batati Jati Kaun Si Kami Rhi

Lokesh Kumar

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

5:38

13

Трек Me Teri Aukat Dikhungo Bhar Deu Pital Seene Me

Me Teri Aukat Dikhungo Bhar Deu Pital Seene Me

Lokesh Kumar

Saat Sal Tere Pyar Me Chori Kati Jail Maine Sewar Me

5:14

Информация о правообладателе: Poswal Brother
