Linna Lee

Linna Lee

Сингл  ·  2022

舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

#Классическая
Linna Lee

Артист

Linna Lee

Релиз 舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

#

Название

Альбом

1

Трек 舒曼 童年情景 异国和异国的人们 Op.15 No.1

舒曼 童年情景 异国和异国的人们 Op.15 No.1

Linna Lee

舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

1:35

2

Трек 舒曼 童年情景 奇怪的传说 Op.15 No.2

舒曼 童年情景 奇怪的传说 Op.15 No.2

Linna Lee

舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

1:03

3

Трек 舒曼 童年情景 捉迷藏 Op.15 No.3

舒曼 童年情景 捉迷藏 Op.15 No.3

Linna Lee

舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

1:10

4

Трек 舒曼 童年情景 孩子的请求 Op.15 No.4

舒曼 童年情景 孩子的请求 Op.15 No.4

Linna Lee

舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

0:57

5

Трек 舒曼 童年情景 无限的快乐 Op.15 No.5

舒曼 童年情景 无限的快乐 Op.15 No.5

Linna Lee

舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

1:14

6

Трек 舒曼 童年情景 重要事件 Op.15 No.6

舒曼 童年情景 重要事件 Op.15 No.6

Linna Lee

舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

0:48

7

Трек 舒曼 童年情景 梦幻曲 Op.15 No.7

舒曼 童年情景 梦幻曲 Op.15 No.7

Linna Lee

舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

2:33

8

Трек 舒曼 童年情景 火炉边 Op.15 No.8

舒曼 童年情景 火炉边 Op.15 No.8

Linna Lee

舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

1:02

9

Трек 舒曼 童年情景 骑木马 Op.15 No.9

舒曼 童年情景 骑木马 Op.15 No.9

Linna Lee

舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

0:44

10

Трек 舒曼 童年情景 过分认真 Op.15 No.10

舒曼 童年情景 过分认真 Op.15 No.10

Linna Lee

舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

0:59

11

Трек 舒曼 童年情景 惊吓 Op.15 No.11

舒曼 童年情景 惊吓 Op.15 No.11

Linna Lee

舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

1:29

12

Трек 舒曼 童年情景 孩子入睡 Op.15 No.12

舒曼 童年情景 孩子入睡 Op.15 No.12

Linna Lee

舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

1:34

13

Трек 舒曼 童年情景 诗人的话 Op.15 No.13

舒曼 童年情景 诗人的话 Op.15 No.13

Linna Lee

舒曼梦幻曲 童年情景 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲

1:57

Информация о правообладателе: 广州爱乐城
