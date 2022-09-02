О нас

Информация о правообладателе: Gold Music
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Asa Uda Da bali
Asa Uda Da bali2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Tusi Sachy Asi Koray
Tusi Sachy Asi Koray2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Sanwal Mor Mohran
Sanwal Mor Mohran2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Tulo E Sehar Hai
Tulo E Sehar Hai2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Sangtan Diyan Qataran
Sangtan Diyan Qataran2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Tere Ho Ke Marinday
Tere Ho Ke Marinday2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Seda Naal Wegar Ka
Seda Naal Wegar Ka2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Matlab Sawa Koi
Matlab Sawa Koi2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Sadi Nabhdi Jo Nehi
Sadi Nabhdi Jo Nehi2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Thake Wade Han O Dhola
Thake Wade Han O Dhola2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Nokri Desain Teri Yar Ve
Nokri Desain Teri Yar Ve2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Nibhy Wely Di Bahar
Nibhy Wely Di Bahar2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Jo Guzar Gai Wah Wah Dilber
Jo Guzar Gai Wah Wah Dilber2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Dil kethy Khary e Bholaya
Dil kethy Khary e Bholaya2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Malhariye Jhaliye
Malhariye Jhaliye2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Jidey Naviyian Naviyian
Jidey Naviyian Naviyian2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Katora Dehi Da
Katora Dehi Da2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Dohre Mahiye
Dohre Mahiye2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Dilri Luti Tay Yar Sajan
Dilri Luti Tay Yar Sajan2023 · Сингл · Talib Hussain Dard
Релиз Bhla Hovei O Chan Dhola
Bhla Hovei O Chan Dhola2023 · Сингл · Talib Hussain Dard

Похожие артисты

Talib Hussain Dard
Артист

Talib Hussain Dard

Shamshad Begum
Артист

Shamshad Begum

Amirbai Karnataki
Артист

Amirbai Karnataki

Rani Bala
Артист

Rani Bala

Kundan Lal Saigal
Артист

Kundan Lal Saigal

Munir Husain
Артист

Munir Husain

Vellore Ramabadhran
Артист

Vellore Ramabadhran

Subbaraya Sastri
Артист

Subbaraya Sastri

Mridangam
Артист

Mridangam

Pukhraj Pappu
Артист

Pukhraj Pappu

ALATHUR BROTHERS
Артист

ALATHUR BROTHERS

Kajjan Begum
Артист

Kajjan Begum

Haydar Kachal
Артист

Haydar Kachal