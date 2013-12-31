О нас

Chino

Chino

,

Big Los

Альбом  ·  2013

Mi Último Operativo

Контент 18+

#Латинская
Chino

Артист

Chino

Релиз Mi Último Operativo

#

Название

Альбом

1

Трек Intro

Intro

Big Los

,

Chino

Mi Último Operativo

0:55

2

Трек 10 Reglamentos

10 Reglamentos

Big Los

,

Chino

Mi Último Operativo

2:31

3

Трек Mas Mañoso

Mas Mañoso

Big Los

,

Chino

Mi Último Operativo

5:22

4

Трек Tejas a los Cerros

Tejas a los Cerros

Big Los

,

Chino

,

Payton de Thug Music

,

Cano Y Blunt

,

Benni Blanco

Mi Último Operativo

7:55

5

Трек Caro Quintero

Caro Quintero

Big Los

,

Chino

,

Beni Blanco

,

Durazo

,

Shorty de Loko Drama

Mi Último Operativo

5:14

6

Трек Armas Largas

Armas Largas

Big Los

,

Chino

,

Payton de Thug Music

Mi Último Operativo

4:56

7

Трек Cartuchos de Banana

Cartuchos de Banana

Big Los

,

Chino

,

Beni Blanco

Mi Último Operativo

4:05

8

Трек Multiplicalo

Multiplicalo

Big Los

,

Chino

,

Beni Blanco

,

Durazo

Mi Último Operativo

2:57

9

Трек Periko

Periko

Big Los

,

Chino

,

Beni Blanco

,

Durazo

Mi Último Operativo

5:09

10

Трек Sigo Siendo el Mismo

Sigo Siendo el Mismo

Big Los

,

Chino

,

Beni Blanco

,

Durazo

Mi Último Operativo

4:22

11

Трек Soy Derecho Nunka Brinco

Soy Derecho Nunka Brinco

Big Los

,

Chino

,

Beni Blanco

,

Durazo

Mi Último Operativo

6:59

12

Трек Ciriguaya (Remix)

Ciriguaya (Remix)

Big Los

,

Chino

,

Grupo Amaya

,

Thug Music

Mi Último Operativo

4:11

13

Трек Sexo Dinero y Likor

Sexo Dinero y Likor

Big Los

,

Chino

,

Beni Blanco

,

Durazo

,

Charlie D

Mi Último Operativo

3:51

14

Трек Tequila

Tequila

Big Los

,

Chino

,

Jiro

Mi Último Operativo

3:59

15

Трек Blow Your Mind

Blow Your Mind

Big Los

,

Chino

,

David Salas

,

Beni Blanco

,

Durazo

Mi Último Operativo

3:35

16

Трек Ven

Ven

Big Los

,

Chino

,

Alejandra Guzmán

Mi Último Operativo

3:19

17

Трек Sueños

Sueños

Big Los

,

Chino

,

Charlie D

,

Nino

,

Beni Blanco

,

Durazo

Mi Último Operativo

6:21

Информация о правообладателе: Catapult
