Vou Te Botando2025 · Сингл · Mc GW
Na Casinha Atrás da Escola2024 · Сингл · Dj Alex Pdn
Catucando Catucando2024 · Сингл · Mc Dudu
Com uma Mão Tu Segura o Copão2024 · Сингл · Mc Magrinho
Mega Solitude 22024 · Сингл · DJ WF
Movimentação Brutal2024 · Сингл · Falcão dos Bailes
Mega Aquecimento Anos 20002024 · Сингл · Mc GW
Passa a Buceta Nele2024 · Сингл · DJ WF
Mtg 7 Com 7 É 142024 · Сингл · MC ALAN OFC
Bruxaria Sinistra2024 · Сингл · MC Vuk Vuk
Vou Parar de Fumar2024 · Сингл · DJ WF
Calma Ai Calabreso2024 · Сингл · DJ WF
Vai Empina o Rabetão2024 · Сингл · Falcão dos Bailes
Fumaça Que Sobe, Bumbum Que Desce2023 · Сингл · DJ WF
É Vuk Vuk Lepo Lepo Toma Toma Vapo Vapo (Brega Funk)2023 · Сингл · DJ WF
Arabio Saudito (Piseiro)2023 · Сингл · Mc GW
O Baile Ta Pegando Fogo2023 · Сингл · Mc GW
Toma Toma Pau2023 · Сингл · DJ WF
PHONK VOU TE TACANDO2023 · Сингл · DJ WF
Se For Magrinha Eu Me Amarro (Slowed + Reverb)2023 · Сингл · DJ WF