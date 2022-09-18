О нас

Cucurucho Jm

Альбом  ·  2022

Xv Aniversario de Consagración

#Инструментальная
Артист

Релиз Xv Aniversario de Consagración

#

Название

Альбом

1

Трек Serena Mirada

Serena Mirada

Cucurucho Jm

,

Carlos Dias del Cid

Xv Aniversario de Consagración

4:45

2

Трек Madre de Dios

Madre de Dios

Cucurucho Jm

,

Juan Emmanuel Matías Medio

Xv Aniversario de Consagración

6:32

3

Трек Lágrimas

Lágrimas

Cucurucho Jm

,

Mónico de León

Xv Aniversario de Consagración

3:34

4

Трек La Dolorosa

La Dolorosa

Cucurucho Jm

,

Salvador Rojo Chacón

Xv Aniversario de Consagración

3:05

5

Трек Dolor, Consuelo y Alegria

Dolor, Consuelo y Alegria

Cucurucho Jm

,

Karl Von Lattan

Xv Aniversario de Consagración

8:29

6

Трек Cardos y Azucenas

Cardos y Azucenas

Cucurucho Jm

,

manuel antonio ramirez crocker

Xv Aniversario de Consagración

5:40

7

Трек Salve Fray Miguel

Salve Fray Miguel

Cucurucho Jm

,

Miguel Cesar Augusto Hernández

Xv Aniversario de Consagración

5:48

8

Трек La Saeta

La Saeta

Cucurucho Jm

,

Joan Manuel Serrat

Xv Aniversario de Consagración

5:12

9

Трек Redención

Redención

Cucurucho Jm

,

Miguel Zaltron Barzaghy

Xv Aniversario de Consagración

4:27

10

Трек Maria de Nazaret

Maria de Nazaret

Cucurucho Jm

,

Alvaro Leonel Hernández

Xv Aniversario de Consagración

4:21

11

Трек Madre del Amor y de la Paz

Madre del Amor y de la Paz

Cucurucho Jm

,

Juan Emmanuel Matías Medio

Xv Aniversario de Consagración

7:02

12

Трек Ave Maria

Ave Maria

Cucurucho Jm

,

Franz Schubert

Xv Aniversario de Consagración

6:19

13

Трек Maria la Penitente

Maria la Penitente

Cucurucho Jm

,

Fray Miguel Ángel Murcia

Xv Aniversario de Consagración

4:56

14

Трек La Granadera

La Granadera

Cucurucho Jm

,

José Eulalio Samayoa Velázquez

Xv Aniversario de Consagración

2:16

Информация о правообладателе: Cucurucho Jm
