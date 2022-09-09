О нас

Bismillah Khan

Bismillah Khan

,

Ustad Vilayat Khan

,

Salamat Ali Khan

и 

ещё 2

Альбом  ·  2022

Le salon de musique

#Саундтреки

1 лайк

Bismillah Khan

Артист

Bismillah Khan

Релиз Le salon de musique

#

Название

Альбом

1

Трек Raga du matin (Générique)

Raga du matin (Générique)

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

2:20

2

Трек Cérémonie du cordon de khoka (Shehnai puis flash-back)

Cérémonie du cordon de khoka (Shehnai puis flash-back)

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

1:57

3

Трек Dans le salon de musique et annonce de la fête

Dans le salon de musique et annonce de la fête

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

1:35

4

Трек Cérémonie religieuse et fête

Cérémonie religieuse et fête

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

1:56

5

Трек Première jalsa (La chanteuse akhtari bai [alias begum akhtar] - thumri)

Première jalsa (La chanteuse akhtari bai [alias begum akhtar] - thumri)

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

3:38

6

Трек Inquiétude de mahamaya et rêve de biswambhar, (Leçon de chant de khoka)

Inquiétude de mahamaya et rêve de biswambhar, (Leçon de chant de khoka)

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

3:59

7

Трек Départ de khoka et de mahamaya (Solo de sitar)

Départ de khoka et de mahamaya (Solo de sitar)

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

1:07

8

Трек Nuit : joueur de surbahar, groupe électrogène et feu d'artifice chez mahim ganguly

Nuit : joueur de surbahar, groupe électrogène et feu d'artifice chez mahim ganguly

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

3:17

9

Трек Annonce de la fête des mendiants et arrivée de la tourmente

Annonce de la fête des mendiants et arrivée de la tourmente

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

1:25

10

Трек Deuxième jalsa (sur fond de tourmente) la mort de khoka (Le chanteur salamat ali khan - khyal)

Deuxième jalsa (sur fond de tourmente) la mort de khoka (Le chanteur salamat ali khan - khyal)

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

7:59

11

Трек Après le déluge, la désolation

Après le déluge, la désolation

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

1:02

12

Трек Retour au présent (Tufan, le cheval de khoka)

Retour au présent (Tufan, le cheval de khoka)

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

3:58

13

Трек Invitation de M. Ganguly avec fanfare

Invitation de M. Ganguly avec fanfare

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

1:41

14

Трек Réouverture du salon de musique de biswambhar

Réouverture du salon de musique de biswambhar

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

4:51

15

Трек Ultime jalsa M. Ganguly humilié (Avec le chanteur et la danseuse de kathak roshan kumari.)

Ultime jalsa M. Ganguly humilié (Avec le chanteur et la danseuse de kathak roshan kumari.)

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

8:53

16

Трек Montée de la folie de biswambhar et sa mort

Montée de la folie de biswambhar et sa mort

Ustad Vilayat Khan

,

Imrat Khan

,

Bismillah Khan

,

Akhtari Bai

,

Salamat Ali Khan

Le salon de musique

6:46

Информация о правообладателе: Ocora Radio France
