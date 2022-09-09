Информация о правообладателе: Ocora Radio France
Альбом · 2022
Le salon de musique
1
2:20
2
1:57
3
1:35
4
1:56
5
Première jalsa (La chanteuse akhtari bai [alias begum akhtar] - thumri)
3:38
6
Inquiétude de mahamaya et rêve de biswambhar, (Leçon de chant de khoka)
3:59
7
1:07
8
Nuit : joueur de surbahar, groupe électrogène et feu d'artifice chez mahim ganguly
3:17
9
1:25
10
Deuxième jalsa (sur fond de tourmente) la mort de khoka (Le chanteur salamat ali khan - khyal)
7:59
11
1:02
12
3:58
13
1:41
14
4:51
15
Ultime jalsa M. Ganguly humilié (Avec le chanteur et la danseuse de kathak roshan kumari.)
8:53
