Информация о правообладателе: Kushtrim Dobra
Сингл · 2022
Nafaka Jeme
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Ki Me Pa2025 · Сингл · Kushtrim Dobra
Na Dy2025 · Сингл · Kushtrim Dobra
Djal Hasret2025 · Сингл · Kushtrim Dobra
Prej Gurit Isha Kan2025 · Сингл · Kushtrim Dobra
Prej Gurit Isha Kan2025 · Сингл · Kushtrim Dobra
Xhelozia2025 · Сингл · Kushtrim Dobra
S'ka faj nana2024 · Сингл · Kushtrim Dobra
Nuse kam me t'marr2024 · Сингл · Kushtrim Dobra
Kaqurrele2024 · Сингл · Kushtrim Dobra
Nuk Më Paske Dasht2024 · Сингл · Kushtrim Dobra
Hala eren ta ni2023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Malli gurbetqarit2023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Krisi Plumi2023 · Сингл · Kolë Oroshi
Dil moj kenge nga zemra ime2023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Dashni2023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Katile2023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Dasem t'Madhe2023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Sonte2023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Potpuri 20232023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Potpuri 20232022 · Сингл · Kushtrim Dobra