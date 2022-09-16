О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kushtrim Dobra

Kushtrim Dobra

Сингл  ·  2022

Nafaka Jeme

#Фолк
Kushtrim Dobra

Артист

Kushtrim Dobra

Релиз Nafaka Jeme

#

Название

Альбом

1

Трек Nafaka Jeme

Nafaka Jeme

Kushtrim Dobra

Nafaka Jeme

2:43

Информация о правообладателе: Kushtrim Dobra
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Ki Me Pa
Ki Me Pa2025 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Na Dy
Na Dy2025 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Djal Hasret
Djal Hasret2025 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Prej Gurit Isha Kan
Prej Gurit Isha Kan2025 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Prej Gurit Isha Kan
Prej Gurit Isha Kan2025 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Xhelozia
Xhelozia2025 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз S'ka faj nana
S'ka faj nana2024 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Nuse kam me t'marr
Nuse kam me t'marr2024 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Kaqurrele
Kaqurrele2024 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Nuk Më Paske Dasht
Nuk Më Paske Dasht2024 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Hala eren ta ni
Hala eren ta ni2023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Malli gurbetqarit
Malli gurbetqarit2023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Krisi Plumi
Krisi Plumi2023 · Сингл · Kolë Oroshi
Релиз Dil moj kenge nga zemra ime
Dil moj kenge nga zemra ime2023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Dashni
Dashni2023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Katile
Katile2023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Dasem t'Madhe
Dasem t'Madhe2023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Sonte
Sonte2023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Potpuri 2023
Potpuri 20232023 · Сингл · Kushtrim Dobra
Релиз Potpuri 2023
Potpuri 20232022 · Сингл · Kushtrim Dobra

Похожие артисты

Kushtrim Dobra
Артист

Kushtrim Dobra

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож