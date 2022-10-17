Mega Beat Celestial

Phonk Destruction

2025 · Сингл · DJ GHR

A Doença do Pássaro

2024 · Сингл · DJ GHR

Automotivo Área 51

2024 · Сингл · MC VN Cria

Automotivo Fora da Bolha - Só no Utero Dela

2024 · Сингл · DJ GHR

Automotivo Sombrio Ela Vem Sentando

2024 · Сингл · DJ GHR

Bala na Concorrência - Eu Tive um Sonho

2024 · Сингл · DJ GHR

Bati de Frente Com Ela no Baile - Faz Até Biquinho

2024 · Сингл · MC MN

Bolei uma Tese - Desculpa Amor

2024 · Сингл · MC Saci

Desco Rebolando Instigando - Ela Sabe Que o Pai Não Presta

2024 · Сингл · DJ GHR

É Pau nas Bebelas - Deixa o Piruzao Entrar

2024 · Сингл · Mc Dobella

Ela Bebe Fuma, Fuma e Bebe

2024 · Сингл · Mc Nigga Dee

Ela Fica de Quatro e Eu Fico Maluco - Vem Dançar Comigo Agora

2024 · Сингл · DJ GHR

Ela Sabe Muito Bem Que Eu Nunca Vou Mudar - Biruleibe

2024 · Сингл · MC MN

Essa É as Mina do Job - Tic Tac É o Relógio Contando

2024 · Сингл · DJ GHR

Eu Fumei Bebi Ela Também Fumou e Bebeu - Ela Gosta de Trava Língua

2024 · Сингл · DJ GHR

Eu Tentei Ser um Cara Romantico

2024 · Сингл · DJ GHR

Fica de 4 e Toma Toma

2024 · Сингл · DJ GHR

Hoje Minha Goma Vai Parecer um Puteiro

2024 · Сингл · DJ GHR

Já Que Você Ta Com Medo - Senta no Colo do Vuk Mau

2024 · Сингл · DJ GHR

Melodia Além das Nuvens - Quer Sentar em Artista