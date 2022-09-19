Информация о правообладателе: AJ Music World
Сингл · 2022
Gosaiya Tor Jojwa He
Другие альбомы артиста
Tor Bewafayi Ke Karan Ma2023 · Сингл · Sanam Tandan
Mor Naam He Pushparaj2022 · Сингл · Sanam Tandan
Sun Le Mor Jahuriya2022 · Сингл · Sanam Tandan
Gosaiya Tor Jojwa He2022 · Сингл · Sanam Tandan
Aabe Jodidar2022 · Сингл · Sanam Tandan
Jai Ho Guru Balakdas Gosai2021 · Сингл · Sanam Tandan
Guru Tor Chauka Bhajan2021 · Сингл · Sanam Tandan
Mor Jiya Jaan Mare2021 · Сингл · Sanam Tandan
Guru Tor Naam Ke Diya Jale2021 · Сингл · Aarti Dhuri