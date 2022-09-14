О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Waheed Achackzai

Waheed Achackzai

Сингл  ·  2022

Za Pukhtoon Yam

#Со всего мира
Waheed Achackzai

Артист

Waheed Achackzai

Релиз Za Pukhtoon Yam

#

Название

Альбом

1

Трек Za Pukhtoon Yam

Za Pukhtoon Yam

Waheed Achackzai

Za Pukhtoon Yam

7:17

Информация о правообладателе: Masoom Studio
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Yam Pukhtoon
Yam Pukhtoon2023 · Сингл · Waheed Achackzai
Релиз Dre Ranga Bairagha Zalawo Ba Di
Dre Ranga Bairagha Zalawo Ba Di2022 · Сингл · Waheed Achackzai
Релиз Za Pukhtoon Yam
Za Pukhtoon Yam2022 · Сингл · Waheed Achackzai
Релиз Lar Ow Bar Yu Afghan
Lar Ow Bar Yu Afghan2022 · Альбом · Waheed Achackzai
Релиз PTM Manzoor Pashteen
PTM Manzoor Pashteen2022 · Альбом · Waheed Achackzai
Релиз Sulaiman Khel Qoom
Sulaiman Khel Qoom2022 · Альбом · Waheed Achackzai
Релиз Baran, Vol. 3
Baran, Vol. 32013 · Альбом · Waheed Achackzai

Похожие артисты

Waheed Achackzai
Артист

Waheed Achackzai

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож