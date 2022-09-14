Информация о правообладателе: Zk Production
Сингл · 2022
Zamong Mashra Manzoora
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Na Da Cha Parwa Kawam2023 · Сингл · Ghayour Wazir
Shereen Watan Me2023 · Сингл · Ghayour Wazir
Deedan2023 · Сингл · Ghayour Wazir
Da Pukhtano Sandare Wayem Attan2023 · Сингл · Ghayour Wazir
Orbal2023 · Сингл · Ghayour Wazir
Zalfaay2023 · Сингл · Ghayour Wazir
Zamong Mashra Manzoora2022 · Сингл · Ghayour Wazir
Naray Naray Zrame Pa Tapaose khojege Jalkai2022 · Альбом · Ghayour Wazir
Yao Afghan2022 · Альбом · Ghayour Wazir
Pakhtun Tahafuz Moment Tarana2018 · Сингл · Ghayour Wazir