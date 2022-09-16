Информация о правообладателе: DjDaime
Сингл · 2022
Medicina da Cura
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Frequência do Grande Espírito da Ayahuasca2025 · Сингл · Náwa Daime
Ritual Ayahuasca o Chamado dos Guardiões Ancoramento Cerimônia2025 · Сингл · Náwa Daime
A Cura Está Dentro de Nós2025 · Сингл · Náwa Daime
No Caminho da Limpeza dos Exus2025 · Сингл · Náwa Daime
Ayahuasca e o Chamado dos Ancestrais2025 · Сингл · Náwa Daime
O Sagrado Começa no Simples Exu e Pombagira Te Mostram Como2025 · Сингл · Náwa Daime
Ayahuasca o Chamado Ancestral2025 · Сингл · Náwa Daime
Exu e Pombagira Não São Dogma São Caminho e Verdade2025 · Сингл · Náwa Daime
Por Que É Tão Difícil Mudar, Mesmo Quando Sabemos Que Precisamos?2025 · Сингл · Náwa Daime
Conexão Com os Guardiões: O Chamado da Alma2025 · Сингл · Náwa Daime
Ensinamentos de Exu - Não Nasci pra Agradar! - A Verdade de Quem Caminha Com os Guardiões2025 · Сингл · Náwa Daime
O Caminho do Meio e os Extremos2025 · Сингл · Náwa Daime
Despertar Com a Ayahuasca Conexão Real Com Seus Guardiões Além dos Rótulos2025 · Сингл · Náwa Daime
A Respiração de Renascimento e a Medicina Ayahuasca: Unindo Corpo, Emoção e Espírito Com os Quatro Elementos2025 · Сингл · Náwa Daime
Reza Ancestral dos Guardiões da Luz e do Caminho2025 · Сингл · Náwa Daime
O Verdadeiro Inferno Nós Que Criamos2025 · Сингл · Náwa Daime
Liberte-Se das Crenças Limitantes2025 · Сингл · Náwa Daime
Oração a Exu e Pombagira para Cura e Sabedoria2025 · Сингл · Náwa Daime
Oração da Ayahuasca2025 · Сингл · Náwa Daime
A Ayahuasca Cura Onde as Palavras Não Alcançam2025 · Сингл · Náwa Daime