Medicina da Cura

Frequência do Grande Espírito da Ayahuasca

2025 · Сингл · Náwa Daime

Ritual Ayahuasca o Chamado dos Guardiões Ancoramento Cerimônia

2025 · Сингл · Náwa Daime

A Cura Está Dentro de Nós

2025 · Сингл · Náwa Daime

No Caminho da Limpeza dos Exus

2025 · Сингл · Náwa Daime

Ayahuasca e o Chamado dos Ancestrais

2025 · Сингл · Náwa Daime

O Sagrado Começa no Simples Exu e Pombagira Te Mostram Como

2025 · Сингл · Náwa Daime

Ayahuasca o Chamado Ancestral

2025 · Сингл · Náwa Daime

Exu e Pombagira Não São Dogma São Caminho e Verdade

2025 · Сингл · Náwa Daime

Por Que É Tão Difícil Mudar, Mesmo Quando Sabemos Que Precisamos?

2025 · Сингл · Náwa Daime

Conexão Com os Guardiões: O Chamado da Alma

2025 · Сингл · Náwa Daime

Ensinamentos de Exu - Não Nasci pra Agradar! - A Verdade de Quem Caminha Com os Guardiões

2025 · Сингл · Náwa Daime

O Caminho do Meio e os Extremos

2025 · Сингл · Náwa Daime

Despertar Com a Ayahuasca Conexão Real Com Seus Guardiões Além dos Rótulos

2025 · Сингл · Náwa Daime

A Respiração de Renascimento e a Medicina Ayahuasca: Unindo Corpo, Emoção e Espírito Com os Quatro Elementos

2025 · Сингл · Náwa Daime

Reza Ancestral dos Guardiões da Luz e do Caminho

2025 · Сингл · Náwa Daime

O Verdadeiro Inferno Nós Que Criamos

2025 · Сингл · Náwa Daime

Liberte-Se das Crenças Limitantes

2025 · Сингл · Náwa Daime

Oração a Exu e Pombagira para Cura e Sabedoria

2025 · Сингл · Náwa Daime

Oração da Ayahuasca

2025 · Сингл · Náwa Daime

A Ayahuasca Cura Onde as Palavras Não Alcançam