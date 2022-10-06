О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

DJ Juan ZM

DJ Juan ZM

,

MC Zudo Boladão

,

MC XAVIER DO CDR

Сингл  ·  2022

Vou Congelar Sua Xereca

Контент 18+

#Латинская
DJ Juan ZM

Артист

DJ Juan ZM

Релиз Vou Congelar Sua Xereca

#

Название

Альбом

1

Трек Vou Congelar Sua Xereca

Vou Congelar Sua Xereca

DJ Juan ZM

,

MC XAVIER DO CDR

,

MC Zudo Boladão

Vou Congelar Sua Xereca

2:10

Информация о правообладателе: MR10 / Portuga Records
Волна по релизу

Волна по релизу


