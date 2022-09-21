О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

DJ Magrão do Btt

DJ Magrão do Btt

,

Mc G5 Sp

Сингл  ·  2022

Só Deus Pode Tirar

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
DJ Magrão do Btt

Артист

DJ Magrão do Btt

Релиз Só Deus Pode Tirar

#

Название

Альбом

1

Трек Só Deus Pode Tirar

Só Deus Pode Tirar

Mc G5 Sp

,

DJ Magrão do Btt

Só Deus Pode Tirar

2:37

Информация о правообладателе: DJM Musics
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Eu Amo Você
Eu Amo Você2025 · Сингл · MC Liro
Релиз É Tanta Nave
É Tanta Nave2024 · Сингл · DJ Magrão do Btt
Релиз De Cantin na Quebra
De Cantin na Quebra2024 · Сингл · Mc Ruzika
Релиз Bandido Não Dança
Bandido Não Dança2024 · Сингл · Mc Kinho NC
Релиз A Tropa Que Te Patrocina
A Tropa Que Te Patrocina2024 · Сингл · Mc Kinho NC
Релиз Bom Dia Com Jesus
Bom Dia Com Jesus2024 · Сингл · Mc Ousado
Релиз Não Vou Parar
Não Vou Parar2024 · Сингл · DJ Magrão do Btt
Релиз Salseiro
Salseiro2024 · Сингл · Gringo Beats
Релиз Pega Nunca
Pega Nunca2024 · Сингл · Mc Kinho NC
Релиз Na Ponta do Pé
Na Ponta do Pé2024 · Сингл · DJ Magrão do Btt
Релиз Faz o Bololô
Faz o Bololô2023 · Сингл · MC Thiago da VG
Релиз Dose de 10
Dose de 102023 · Сингл · Mc Nenel
Релиз Mundão Ta Mudado
Mundão Ta Mudado2023 · Сингл · VENANCIO MC
Релиз Fogo
Fogo2023 · Сингл · DJ Magrão do Btt
Релиз 10 a 10
10 a 102023 · Сингл · DJ Magrão do Btt
Релиз Voz do Celebridade
Voz do Celebridade2023 · Сингл · MC Belga MK
Релиз Vem de Saia Jeans
Vem de Saia Jeans2023 · Сингл · DJ Magrão do Btt
Релиз Nasci para Brilhar
Nasci para Brilhar2023 · Сингл · VENANCIO MC
Релиз Favela
Favela2023 · Сингл · Mc jp11
Релиз Set Lounge Prime Bar
Set Lounge Prime Bar2022 · Сингл · DJ Magrão do Btt

Похожие артисты

DJ Magrão do Btt
Артист

DJ Magrão do Btt

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож