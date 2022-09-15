О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Информация о правообладателе: lucky produtora
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Ué Ué Pião Raçudo
Ué Ué Pião Raçudo2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз Escala 6X1
Escala 6X12025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз Vem Cachorra
Vem Cachorra2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз Bloquinho da Toma Karen
Bloquinho da Toma Karen2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз No Clube da Dz7 Que Tudo Acontece
No Clube da Dz7 Que Tudo Acontece2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз Espirra o Lança pro Alto
Espirra o Lança pro Alto2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз Nunca Muda?
Nunca Muda?2025 · Альбом · Scythermane
Релиз Submundo Toma Karen
Submundo Toma Karen2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз Tá Com Joelho Ralado
Tá Com Joelho Ralado2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз Basquete
Basquete2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз Toma Karen no Baile do Pantanal
Toma Karen no Baile do Pantanal2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз Vai Tomar Tomando
Vai Tomar Tomando2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз Se Tu Tá Solteira
Se Tu Tá Solteira2025 · Сингл · MC Marley
Релиз Vou Machucar a Karen
Vou Machucar a Karen2025 · Сингл · DJ ADL
Релиз Se Trair Fica Careca (Reggae Funk)
Se Trair Fica Careca (Reggae Funk)2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз Mega Crime, Vol. 2
Mega Crime, Vol. 22025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз NUNCA MUDA?
NUNCA MUDA?2025 · Сингл · Scythermane
Релиз Eles Peidam pra Nós de Sg
Eles Peidam pra Nós de Sg2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз Toma Teia
Toma Teia2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз Empurra
Empurra2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk

