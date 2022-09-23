О нас

Jana de Paula

Jana de Paula

Сингл  ·  2022

Respira

#Латинская
Jana de Paula

Артист

Jana de Paula

Релиз Respira

#

Название

Альбом

1

Трек Respira

Respira

Jana de Paula

Respira

4:41

2

Трек Respira (Playback)

Respira (Playback)

Jana de Paula

Respira

4:41

Информация о правообладателе: estudiolouve
Другие альбомы артиста

Релиз Vai Ter Festa
Vai Ter Festa2025 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Ninguém Viu
Ninguém Viu2025 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Hora da Vitória
Hora da Vitória2025 · Альбом · Jana de Paula
Релиз Para Sempre
Para Sempre2025 · Альбом · Jana de Paula
Релиз Cura Senhor
Cura Senhor2025 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Um Milagre
Um Milagre2025 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Deus Me Recompõe
Deus Me Recompõe2025 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Águas Que Curam
Águas Que Curam2025 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Descansa em Mim
Descansa em Mim2025 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Sou Deus
Sou Deus2025 · Альбом · Jana de Paula
Релиз Na Casa do Pai
Na Casa do Pai2025 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Venha o Teu Reino
Venha o Teu Reino2025 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Leva-Me Além
Leva-Me Além2024 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Maranata
Maranata2024 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Acústico, Vol. 1
Acústico, Vol. 12024 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Acústico, Vol. 1
Acústico, Vol. 12024 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Cura Senhor
Cura Senhor2024 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Águas Que Curam
Águas Que Curam2024 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Não É do Teu Jeito
Não É do Teu Jeito2023 · Сингл · Jana de Paula
Релиз Gerando Intimidade
Gerando Intimidade2023 · Сингл · Jana de Paula

