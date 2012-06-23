О нас

Информация о правообладателе: Sonia Coutinho
Релиз História Com Deus
História Com Deus2015 · Альбом · Sônia Coutinho
Релиз Santidade! um Estilo de Vida
Santidade! um Estilo de Vida2012 · Альбом · Sônia Coutinho
Релиз Espera na Sala de Deus
Espera na Sala de Deus2003 · Альбом · Sônia Coutinho
Релиз Canta Vitória
Canta Vitória2001 · Альбом · Sônia Coutinho
Релиз Oásis no Deserto
Oásis no Deserto1998 · Альбом · Sônia Coutinho
Релиз Coração Missionário
Coração Missionário1996 · Альбом · Sônia Coutinho
Релиз Marcas de Vitória
Marcas de Vitória1995 · Альбом · Sônia Coutinho
Релиз A Vitória É Nossa (Playback)
A Vitória É Nossa (Playback)1994 · Альбом · Sônia Coutinho
