О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Wiz Kid

Wiz Kid

,

Akon

,

Banky W.

Сингл  ·  2014

Roll It

Контент 18+

#Со всего мира
Wiz Kid

Артист

Wiz Kid

Релиз Roll It

#

Название

Альбом

1

Трек Roll It (Remix)

Roll It (Remix)

Wiz Kid

,

Banky W.

,

Akon

Roll It

3:26

Информация о правообладателе: Empire Mates Entertainment Ltd.
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз One Condition
One Condition2025 · Сингл · Wiz Kid
Релиз Gimme Dat
Gimme Dat2025 · Сингл · Wiz Kid
Релиз Morayo
Morayo2024 · Альбом · Wiz Kid
Релиз Kese (Dance)
Kese (Dance)2024 · Сингл · Wiz Kid
Релиз Piece of My Heart (feat. Brent Faiyaz)
Piece of My Heart (feat. Brent Faiyaz)2024 · Сингл · Wiz Kid
Релиз APALA DISCO
APALA DISCO2024 · Сингл · DJ Tunez
Релиз S2
S22023 · Альбом · Wiz Kid
Релиз Loju (feat. Wizkid)
Loju (feat. Wizkid)2023 · Сингл · Spinall
Релиз FREE MY MIND
FREE MY MIND2022 · Альбом · TBAXS
Релиз Bad To Me
Bad To Me2022 · Сингл · Wiz Kid
Релиз Majo (feat. Wizkid, Alpha P & Tay Iwar)
Majo (feat. Wizkid, Alpha P & Tay Iwar)2022 · Сингл · DJ Tunez
Релиз Call Me Every Day (feat. Wizkid)
Call Me Every Day (feat. Wizkid)2022 · Сингл · Chris Brown
Релиз B. D’OR (feat. Wizkid)
B. D’OR (feat. Wizkid)2021 · Сингл · Wiz Kid
Релиз Essence (feat. Justin Bieber & Tems)
Essence (feat. Justin Bieber & Tems)2021 · Сингл · Wiz Kid
Релиз Essence (feat. Tems)
Essence (feat. Tems)2020 · Сингл · Tems
Релиз No Stress
No Stress2020 · Сингл · Wiz Kid
Релиз Consider II
Consider II2020 · Сингл · Del B
Релиз Gbese 2.0
Gbese 2.02020 · Сингл · DJ Tunez
Релиз Joro
Joro2019 · Сингл · Wiz Kid
Релиз GBESE (feat. Wizkid & Blaq Jerzee)
GBESE (feat. Wizkid & Blaq Jerzee)2019 · Сингл · Blaq Jerzee

Похожие альбомы

Релиз Ana El Batal
Ana El Batal2021 · Сингл · Mohamed Ramadan
Релиз Alla Allah
Alla Allah2022 · Альбом · Mohamed Ramadan
Релиз مهرجان اون فاير فاير
مهرجان اون فاير فاير2022 · Сингл · Essam Sasa
Релиз Knightridah
Knightridah2018 · Сингл · Imran Khan
Релиз مهرجان مش هحلك يلا (مبنتصورش كتير)
مهرجان مش هحلك يلا (مبنتصورش كتير)2021 · Сингл · Mohamed Zizo
Релиз Плохая Сука
Плохая Сука2021 · Сингл · WhiteKing
Релиз Ana El Batal
Ana El Batal2021 · Альбом · Mohamed Ramadan
Релиз Se Calento 2
Se Calento 22018 · Сингл · Lobo King Dowa
Релиз Yo Is Rage
Yo Is Rage2025 · Альбом · Fresh Luv

Похожие артисты

Wiz Kid
Артист

Wiz Kid

Tems
Артист

Tems

Omah Lay
Артист

Omah Lay

D.R.A.M.
Артист

D.R.A.M.

Eem Triplin
Артист

Eem Triplin

Audrey MiKa
Артист

Audrey MiKa

Sarz
Артист

Sarz

Lil Poppa
Артист

Lil Poppa

Werenoi
Артист

Werenoi

KWN
Артист

KWN

Alonzo
Артист

Alonzo

Ayra Starr
Артист

Ayra Starr

WizKid
Артист

WizKid