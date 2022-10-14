О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Take The Name

Take The Name

Сингл  ·  2022

fools gold

Контент 18+

#Рок

2 лайка

Take The Name

Артист

Take The Name

Релиз fools gold

#

Название

Альбом

1

Трек fools gold

fools gold

Take The Name

fools gold

3:05

Информация о правообладателе: Take The Name
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз TWYLAM
TWYLAM2025 · Сингл · Take The Name
Релиз My Shadow
My Shadow2025 · Сингл · Take The Name
Релиз Invincible
Invincible2024 · Альбом · Take The Name
Релиз fools gold
fools gold2022 · Сингл · Take The Name
Релиз So Good
So Good2022 · Альбом · Take The Name
Релиз Low
Low2022 · Альбом · Take The Name
Релиз Save Myself (From Myself)
Save Myself (From Myself)2022 · Альбом · Take The Name
Релиз No Tears Left to Cry
No Tears Left to Cry2018 · Сингл · Take The Name
Релиз Bury You Alive
Bury You Alive2018 · Сингл · Take The Name

Похожие альбомы

Релиз Zeig Dich!
Zeig Dich!2020 · Альбом · Brdigung
Релиз Projeto Verão Rock
Projeto Verão Rock2021 · Альбом · Various Artists
Релиз M1SERY_SYNDROME - The Scene
M1SERY_SYNDROME - The Scene2022 · Альбом · Various Artists
Релиз Alt Rap
Alt Rap2022 · Альбом · Various Artists
Релиз off
off2024 · Альбом · Alligatoah
Релиз Violent Portraits of Doomed Escape
Violent Portraits of Doomed Escape2020 · Альбом · Black Crown Initiate
Релиз 21st Century Rock
21st Century Rock2022 · Альбом · Various Artists
Релиз Zeitzünder
Zeitzünder2018 · Альбом · Brdigung
Релиз Diggin' It
Diggin' It2022 · Сингл · Royal Republic
Релиз So High
So High2023 · Сингл · Brdigung
Релиз Выходим в эфир
Выходим в эфир2021 · Альбом · ШЕКSПИР
Релиз Blinding Lights - Rock On
Blinding Lights - Rock On2022 · Альбом · Various Artists

Похожие артисты

Take The Name
Артист

Take The Name

BABYMETAL
Артист

BABYMETAL

Electric Callboy
Артист

Electric Callboy

Blue Stahli
Артист

Blue Stahli

Bloodywood
Артист

Bloodywood

Staple R
Артист

Staple R

ENMY
Артист

ENMY

Daedric
Артист

Daedric

As The Structure Fails
Артист

As The Structure Fails

Andromida
Артист

Andromida

Sim
Артист

Sim

Calva Louise
Артист

Calva Louise

New Years Day
Артист

New Years Day